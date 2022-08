Film su Tina Anselmi: riprese al via la prossima settimana

Castelfranco Veneto diventa set cinematografico per le riprese del film tv su Tina Anselmi previste da martedì 30 agosto a sabato 3 settembre. Il Comune ha reso note in queste ore le modifiche al traffico e ai parcheggi in città.

Le riprese

Nel dettaglio, dalle ore 23 di martedì 30 agosto alla mezzanotte di sabato 3 settembre: divieto di sosta con rimozione forzata in via ospedale nel parcheggio a nord del centro diurno per i malati di Alzheimer e in via Bordignon, area “ex foro boario”, nel parcheggio a ovest della cooperativa San Bovo dove sarà posizionato il campo base per le riprese.

Dalle ore 14 di martedì 30 agosto alle 9 di giovedì 1° settembre divieto di sosta con rimozione forzata su tutti i parcheggi in piazza XXIV maggio. Il divieto di sosta con rimozione forzata su tutti gli stalli di sosta in Corso XXIX aprile sud, lato fosse del castello e divieto di sosta con rimozione forzata sui parcheggi in Corso XXIX aprile lato nord, fronte Palazzo Soranzo.

Dalle ore 23 di martedì 30 agosto alle 2 di giovedì notte, 1° settembre divieto di sosta con rimozione forzata su parte dei parcheggi in Via Filzi per sosta mezzi tecnici. Temporanea chiusura degli accessi e alle vie interne del castello, (Via Garibaldi, Borgo Vicenza e torre civica) durante le riprese. Divieto di sosta con rimozione forzata anche su tutti gli stalli in Via Preti, Vicolo dell’abbaco, Vicolo del cristo, Piazza San Liberale e via Garibaldi.

Il commento

L'assessore al Turismo del Comune di Castelfranco Veneto spiega: «Per consentire la realizzazione delle riprese del film dedicato a Tina Anselmi importanti iniziative è necessario emanare provvedimenti di limitazione alla circolazione e al parcheggio che, ne siamo certi, potranno causare qualche disagio a chi, soprattutto per questioni di lavoro e di residenza, frequenta quotidianamente il centro cittadino.Ci scusiamo fin d’ora per il disagio causato, ma siamo certi che potrete ben comprendere la necessità di affrontare qualche piccolo sacrificio per consentire lo svolgimento di eventi così qualificanti per la città intera».

Il film

Sarà l’attrice italiana di origini britanniche Sarah Felberbaum a interpretare Tina Anselmi. Un progetto in cantiere da quattro anni che sembrava destinato a perdersi, anche per lo scoppio della pandemia. Nel febbraio scorso la svolta: l’attuale presidente di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, ha dato l’annuncio che il consiglio di amministrazione di viale Mazzini aveva approvato all’unanimità la realizzazione del film per la tv. Partendo dalla giovinezza a Castelfranco, la storia racconterà l’impegno politico di Tina Anselmi (primo ministro donna della Repubblica italiana) a partire dalla staffetta partigiana, dalle lotte sindacali, al suo incarico di ministro prima al lavoro e alla previdenza sociale, poi alla Sanità, fino al 1984 con la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Loggia massonica P2 di Licio Gelli, commissione di cui lei era presidente.

La figura di Tina Anselmi è trattata da Anna Vinci, scrittrice, letterata e biografa personale di Tina, che si è ispirata per la trama alle sue opere “Tina Anselmi. Storia di una passione politica” e “La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi”. La produzione è stata messa nelle mani di ‘Bibi Film’ di Angelo Barbagallo, conosciuto per aver già lavorato per la serie “Di padre in figlia” con Cristina Capotondi, mentre la sceneggiatura è curata e firmata da Monica Zappelli, una delle penne più apprezzate del cinema italiano.