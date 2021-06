Tiramisù World Cup 2021, sfida al Bhr Hotel per un posto in finale

Sabato 5 giugno alle ore 10 dieci concorrenti si sfideranno dal vivo preparando la ricetta originale in una gara per accedere direttamente alla finale del concorso in programma quest'autunno

A Treviso torna "Tiramisù World Cup", la sfida più golosa dell’anno di nuovo in presenza. L’occasione è un “warm up” che consentirà al vincitore di accedere direttamente alla fase finale della competizione, il prossimo autunno. Teatro dell’appuntamento il Best Western Premier Bhr Treviso Hotel, che accoglierà i partecipanti sabato 5 giugno alle ore 10.

Dieci concorrenti in gara nella ricetta originale del dolce (savoiardi, mascarpone, uova caffè, zucchero, cacao) in quella che è l’apertura ufficiale delle sfide della Tiramisù World Cup per il 2021. Sabato 5 giugno, nella terrazza dell’hotel a Quinto di Treviso, una “warm up” aprirà i battenti dell’edizione di quest’anno: seguendo le tradizionali regole della competizione trevigiana, gli aspiranti chef si cimenteranno nella loro ricetta originale del dolce, secondo i criteri da sempre utilizzati: esecuzione tecnica, presentazione estetica, intensità gustativa, equilibrio del piatto, sapidità ed armonia. A decretare il vincitore della sfida saranno, fra gli altri, i campioni delle passate edizioni della "Tiramisù World Cup".

«Ripartire ospitando la Tiramisù World Cup 2021 è il miglior modo per lasciarci alle spalle i mesi bui della pandemia e del blocco delle attività - dicono dal Bhr - E’ un momento di speranza per noi come persone, che si sia amministratori o dipendenti, cittadini o turisti. E un momento di speranza per il nostro settore». «Torniamo finalmente a vivere gli eventi in presenza - commenta Francesco Redi, ideatore e organizzatore della "Treviso World Cup" - Tutto verrà svolto nella massima sicurezza: i concorrenti saranno all’aperto e rigorosamente a distanza fra loro. La voglia di ripartire è tanta: è importante dare un segnale di ritorno a una normalità ed una convivialità che sembravano perdute, ritrovando l’entusiasmo dell’incontro e dei momenti di festa». Sarà possibile seguire l’evento sia in presenza presso la terrazza del Bhr Treviso Hotel (con l’assoluto rispetto delle attuali disposizioni di sicurezza di salute pubblica) sia attraverso una diretta nei canali social della Tiramisù World Cup di Facebook e Youtube