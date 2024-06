Tiramisù world cup, ecco i campioni di Canada e Brasile che arriveranno a Treviso

Venderlei Toniolo, direttore commerciale di San Paolo, e Daniela Soda, consulente patrimoniale di Toronto, sono i vincitori delle prime tappe internazionali della Tiramisù World Cup 2024, la competizione che ogni anno mette in gara centinaia di appassionati nella preparazione del popolare dessert italiano. In Brasile, Venderlei ha proposto la ricetta creativa con semi di cumaru (vaniglia amazzonica) e con gelatina di cocco di cupuaçu, mentre Daniela, in Canada, ha trionfato con la versione originale del dolce al cucchiaio.

Per entrambi, ora, la sfida si sposta a Treviso dove, grazie al viaggio offerto dalla Twissen (organizzatrice della manifestazione), si contenderanno il titolo di Campioni del Mondo insieme agli altri partecipanti nel Grand Final che si terrà a Treviso dal 10 al 13 ottobre 2024.

«Non me l’aspettavo di vincere, volevo solo mostrare quello che ho imparato guardando i video sul web e facendo degustazioni con gli amici, che mi hanno sempre incoraggiato - ha detto il campione verde-oro - . Il segreto della mia ricetta? L'organizzazione e l’equilibrio».

Dietro ogni Tiramisù c’è una storia e quella della italo-canadese Daniela, 57 anni, è legata a doppio filo alle sue origini: «Sono nata in Canada da genitori italiani, poi ci siamo trasferiti a Cosenza e quindi ritornati a Toronto. In Calabria ho lasciato amici e il mio fidanzato che ha poi voluto raggiungermi Oltreoceano: ci siamo sposati e ora abbiamo due figlie e ben tre nipoti a cui preparo il dessert che per me è sinonimo di casa e di amore per l’Italia. Non sono mai stata a Treviso e non vedo l’ora di arrivare a visitarla».

L’ottava edizione della Tiramisù World Cup è dedicata al Turismo delle Radici, il progetto promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che invita gli italiani residenti all’estero e gli italo-discendenti a scoprire i luoghi e le tradizioni delle loro origini.