Altivole e la tomba Brion: su Rai 5 il documentario dedicato a Carlo Scarpa

Altivole arriva in tv su Rai 5 venerdì 15 gennaio alle 21.15 con il documentario d’autore “Carlo Scarpa e Aldo Rossi. Maestri di poesia e di memoria”, racconto di due maestri dell’architettura italiana estremamente diversi come formazione e visione, entrambi alla ricerca di una architettura che trascendesse il tempo.

Aldo Rossi sembrava trovare le risposte nel pensiero astratto delle cose, Carlo Scarpa nel modo concreto di metterle in luce. I registi Francesco Conversano e Nene Grignaffini, fondatori della casa di produzione Movie Movie, hanno scelto di avvolgere il racconto dedicato a Carlo Scarpa (Venezia, 2 giugno 1906 – Sendai, Giappone, 28 novembre 1978) nei luoghi più significativi del suo percorso. E non poteva mancare uno dei capolavori più noti: Tomba Brion. «Le riprese sono state effettuate la scorsa estate all’interno del complesso monumentale, mentre erano nel vivo i lavori di manutenzione straordinaria finanziati dalla famiglia Brion e in particolare dal dottor Ennio Brion, che ringraziamo per la sensibilità e cura dell’opera a vantaggio dell’intera comunità» spiega il sindaco Chiara Busnardo. «Lo stesso Scarpa, nelle conferenza che teneva, diceva sempre che questo patrimonio è della comunità, l’intenzione è sempre stata questa», aggiunge l’architetto Guido Pietropoli, progettista incaricato dalla famiglia Brion, anche oggi in sopralluogo per seguire la fase finale del primo grande intervento di manutenzione integrato dopo vari interventi spot che si sono succeduti negli anni».

«Il Comune, nella volontà di valorizzare il complesso monumentale, ha eseguito di recente i lavori di risistemazione della pavimentazione del parcheggio esterno, pulizia e ritinteggiatura della mura di cinta del cimitero frazionale, dopo aver provveduto al rifacimento delle fontane nell’estate 2019 - ricorda il sindaco Busnardo - Si è lavorato leggermente sulla colorazione per valorizzare il recupero delle tinte originali dell’opera di Scarpa avvenuto grazie al restauro». Ma c’è un’altra novità: «Per promuovere Altivole ai fini turistici il Comune ha deciso di produrre un docufilm diretto dal regista Riccardo De Cal, le cui riprese sono iniziate nel 2016 e ora in fase di montaggio, per documentare i lavori di restauro e contribuire a diffondere la bellezza del territorio a livello internazionale», chiude il sindaco Busnardo.