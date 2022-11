Maratona di New York, Toni Venturato conquista la sua terza medaglia

Terza medaglia alla maratona di New York per Toni Venturato, il podista di Trevignano ha corso la distanza olimpionica sui 42 chilometri nonostante le parestesie alle gambe che gli consentono di correre con una serie di complicazioni. L'ultimo sigillo è arrivato a dieci anni esatti dall'incidente motociclistico che gli ha cambiato la vita. Quel tragico evento l'ha scritto in un volume autobiografico intitolato “Never Give Up – mai arrendersi”. Grazie alle vendite e alle presentazioni del libro sono stati raccolti dei fondi per l'acquisto di strumenti per la riabilitazione e ausili per la mobilità di persone con lesioni spinali. Per questo motivo, gli organizzatori della maratona di New York hanno invitato Venturato a cimentarsi nella 42 chilometri nella grande mela. Il pubblico non si è stato da meno sostenendo e incitando il runner dall'inizio della corsa fino al traguardo a Central Park.

Venturato ha dedicato la medaglia conquistata a New York alla memoria di Natalino Comin, il fondatore del Bio Parco Noè di Montebelluna, recentemente scomparso. Gli aveva promesso che si sarebbe allenato sulla Tradotta, il percorso ciclo pedonabile rimesso a nuovo anche grazie anche all'intervento di Comin. Ma il ricordo per l'amico non si è fermato a questo: Toni ha raccolto delle pietre lungo il sentiero e le ha portate a New York dove le ha depositate ai piedi di un albero che si trova a Central Park a testimonianza del rispetto che Comin aveva per la natura. «Non so ancora dove correrò la prossima maratona - conclude Venturato - ma non farò passare tanto tempo. L'importante è che il messaggio positivo, quel non arrendersi mai, venga veicolato e che possa aiutare tante persone».