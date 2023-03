Toti Dal Monte: Rai Radio 3 le dedica un programma in diretta giovedì 30 marzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Rai Radio 3 omaggia Toti Dal Monte, giovedì 30 marzo, in diretta dalle 13 alle 13.45: sarà infatti interamente dedicata al grande soprano la puntata de “La Barcaccia”, programma cult per gli amanti della musica lirica e del melodramma, condotto da Enrico Stinchelli e Michele Suozzo. Sarà l’occasione per risentire la magica voce dell’”usignolo della lirica”, nelle arie che la resero famosa nel mondo: da Lucia di Lammermoor a Lodoletta, da Sonnambula a Gilda fino alle canzoni veneziane. E si parlerà anche del Convegno “Toti dal Monte: ritratto di signora”, in programma sabato 1 aprile all’Auditorium Battistella Moccia di Pieve di Soligo, dalle 16 in poi, nell’ambito dei festeggiamenti per i 130 anni dalla nascita. Ospiti della puntata saranno: Elena Filini, giornalista, curatrice del convegno e autrice di un libro sul Concorso internazionale per cantanti Toti Dal Monte di Treviso; Stefano Canazza, direttore artistico del Concorso Internazionale “Toti Dal Monte” per nuove voci liriche e Fortunato Ortombina, Soprintendente del Teatro La Fenice di Venezia, per parlare di tutto quello che Toti Dal Monte, ha rappresentato per il mondo della lirica, del teatro e dell’arte in generale. Si anticiperanno temi che verranno ampiamente trattati nel corso del Convegno, a cui interverranno anche Andrea Vitalini della direzione generale del Teatro alla Scala e i nipoti di Toti dal Monte, Massimo e Antonella Rinaldi, oltre a Silvia Urbani del Conservatorio di Venezia e a chi, come Marco Toffolin della “Locanda da Lino”, la frequentò a Pieve di Soligo, in una dimensione più intima e personale. Nel corso del Convegno verranno anche presentati alcuni inediti, tra cui le pagelle della giovane Toti Dal Monte al Conservatorio, e una canzone veneziana a lei dedicata da Carlo Polacco, pianista e maestro ripassatore di origine ebraica che la stessa Toti nascose nella villa di Barbisanello dal settembre 1943 al novembre 1944. Responsabile per la comunicazione Antonella Antonello 335.432952