Concorso Toti Dal Monte: svelati i 41 cantanti in semifinale

Dopo due giorni di audizioni entra nel vivo il Concorso Internazionale per cantanti lirici Toti Dal Monte giunto quest’anno alla 51esima edizione. Nella serata di ieri, martedì 14 maggio, la Giuria ha selezionato tra i 167 concorrenti in gara 41 semifinalisti di 16 Paesi diversi che nelle prossime due giornate si esibiranno nei ruoli dello Singspiel di Mozart: "Il flauto magico".

I selezionati si contendono l’opportunità di debuttare come interpreti di quest’opera nei palcoscenici del Teatro Mario Del Monaco di Treviso, del Teatro Verdi di Padova e del Teatro Sociale di Rovigo nella stagione lirica 24/25. I finalisti, i cui nomi saranno decisi dalla Giuria a conclusione della giornata di giovedì, si esibiranno alla serata evento a ingresso gratuito di sabato 18 maggio alle ore 17.30, presentata dalla giornalista Rai Maria Pia Zorzi e che vedrà la lettura dell’opera con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta da Massimo Raccanelli. Per partecipare alla finale è possibile prenotarsi alla biglietteria del Teatro Mario Del Monaco oppure online sul sito del Teatro Stabile del Veneto.

I semifinalisti

Passano alla semifinale per il ruolo di Tamino i tenori Jinxu Xiahou (Cina), Anle Gou (Cina), Hyunjung Kim (Corea del Sud), Massimo Frigato (Italia); per quello di Pamina i soprano Aitana Sanz (Spagna), Anastasia Fyssa (Grecia), Dioklea Hoxha (Kosovo), Sumin Hwang (Corea del Sud), Kim So Ry (Corea); per La Regina della Notte i soprano Albertina Del Bo (Italia), Angelica Disanto (Italia), Veronika Foia (Ucraina), Shiki Inoue (Giappone), Oksana Pynchuk (Ucraina), Alexandra Procopovici (Moldavia); per Papageno i baritono Nicola Zambon (Italia), Ludovico Camarda (Italia), David Costa Garcia (Andorra), Gabriel Mario Goebe (Germania), Pasquale Greco (Italia); per Papagena i soprano Jennifer Turri (Italia), Anna Francesca Battaglia (Italia), Benedetta Grasso (Italia), Serafima Liberman (Israele), Silvia Porcellini (Italia); per Sarastro i basso Alessandro Ravasio (Italia), Yiang Chen (Cina), Cheong Kyung ho (Corea del Sud), Alexander Dimitrov (Bulgaria) Zhengji Han (Cina), Sergei Morozov (Russia); per Monostatos i tenori Jonas Häusler (Germania), Chanyoung Kim (Corea del Sud), George Kounoupias (Gran Bretagna); per la Prima Dama i soprano Caterina Trevisan (Italia), Vittoria Brugnolo (Italia), Carlotta Missiroli (Italia); per la Seconda Dama i soprano Daiana Aksamit (Ucraina), Martina Barreca (Italia) e per la Terza Dama i il contralto Michela Sordon (Italia) e il soprano Eleonora Filipponi (Italia).