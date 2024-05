I giovani acconciatori trevigiani protagonisti di "Hair trend future"

I giovani talenti dell’acconciatura si mettono alla prova nella kermesse “Hair Trend Future”. A esibirsi saranno gli studenti, prossimi a entrare nel mondo del lavoro, delle scuole Enaip Veneto di Conegliano, Engim Brandolini – Rota di Oderzo, Engim Turazza di Treviso, Fondazione Lepido Rocco sedi di Lancenigo e Castelfranco Veneto, e S.E.G.R.A. di Castelfranco Veneto. L’iniziativa, promossa dagli acconciatori di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, si svolgerà domenica 26 maggio dalle ore 14.30 nel Centro Congressi BHR Treviso Hotel di Quinto di Treviso.

L’obiettivo è consentire ai giovani di mettere in mostra e di sperimentare “sul campo” le proprie abilità, capacità e competenze acquisite a scuola. Un'esibizione e non una gara nel corso della quale sarà dato spazio alla fantasia e alla creatività dei futuri professionisti frequentanti il terzo e quarto anno, che opereranno sia su modella che su testina. Idee, suggestioni, stimoli che potranno caratterizzare le prossime tendenze moda-capelli.

Dopo il successo dell’edizione 2022 è stato riproposto questo progetto che attesta la costante e efficace collaborazione con gli istituti per facilitare la contaminazione tra il mondo della formazione e le realtà imprenditoriali.

L'iniziativa è sostenuta dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto e rientra tra le azioni curate da Confartigianato per avvicinare sempre più il mondo della scuola alle imprese e orientare i ragazzi al lavoro, preparandoli al meglio all’esercizio della professione.