Inaugurato il nuovo showroom AD: la storia del design d’interni a Treviso da 40 anni

Con un grande evento privato dal notevole impatto visivo, il negozio di arredamenti AD, punto di riferimento per il design in città da quasi 40 anni, ha inaugurato il suo nuovo showroom alle porte della città di Treviso. Fin dalla prima sede nell’angolo di piazza Pola nel cuore di Treviso, AD è cresciuta nell’offrire ai clienti i migliori brand internazionali di design e soluzioni d’arredo su misura per le case più esigenti, progettando e arredando ambienti privati, professionali e pubblici. Trasferitasi poi in viale Fratelli Bandiera lungo il Put, AD è diventata negli anni non solo una showroom, ma un vero e proprio punto di aggregazione per chi ama il bello ed è alla ricerca di prodotti di qualità consolidata e di design sempre nuovo.

La nuova sede, disegnata dagli studi trevigiani Mzc+ e Galeotti/Rizzato architetti, si colloca alle porte della città di Treviso, lungo il Terraglio, proprio accanto alla vecchia chiesa di San Lazzaro: si tratta di un raffinato recupero di un edificio storico e di un ampliamento ex novo.

L’edificio esistente, un villino liberty di inizio ‘900, nel corso degli anni ha cambiato più volte la sua destinazione d’uso – è stato anche scuola materna della vicina parrocchia di San Lazzaro – ma ha subito anche lunghi periodi di inutilizzo. L’ intervento di restauro, concepito in chiave moderna per migliorare l’unione tra il nuovo e l’esistente, ha valorizzato i caratteri tipici ma inserito anche elementi innovativi dialogando con l’edificio nuovo di 300 mq adibito a sala espositiva in cemento sabbiato e grandi superfici vetrate con telai in legno. E’ stato inoltre preservato e portato a nuova vita il giardino storico.

Simone Pigozzo, fondatore di AD: «Desideravo da tempo creare uno spazio nuovo per i miei clienti, dove potessero vivere la dimensione domestica e reale di una casa concepita con i nostri canoni estetici. Poter far rinascere il villino liberty sul Terraglio è per noi motivo di grande orgoglio, perché ridiamo vita a uno spazio in disuso da decenni, valorizzando la storia di questa importante via di comunicazione che porta a Treviso».

Il villino liberty con il nuovo ridisegno interno degli spazi mantiene la sua dimensione domestica, e con il rinnovato allestimento fa rivivere le sue stanze. Natura domestica che si respira anche negli spazi esterni, caratterizzati da un susseguirsi di piante, alberi e percorsi disegnati, ma anche da spazi dal sapore intimo come la rinnovata terrazza nell'annesso ed il patio esterno alberato a ridosso del nuovo edificio che ospita grandi sedute e una cucina esterna, spazi d’incontro e luoghi da vivere.

Negli spazi interni del nuovo edificio è protagonista il cemento, stavolta declinato grezzo nella parete di spina, facendo da fondale per gli spazi espositivi e in contrasto con il candore delle pareti intonacate. La tipologia costruttiva ha permesso ampi spazi aperti e flessibili. Le aperture vetrate funzionano da vetrine e dall’interno offrono la vista sugli edifici vicini più storicizzati come la Chiesa Vecchia di San Lazzaro ed il suo campanile che svetta nella zona. L’intervento nel suo complesso ha puntato sull’installazione di nuovi impianti tecnologici, nel tetto piano del nuovo edificio trovano spazio infatti i pannelli fotovoltaici che lo rendono energeticamente autonomo.

Gli architetti

Il progetto, curato degli studi trevigiani Mzc+ e Galeotti/Rizzato architetti, è frutto di una collaborazione tra uno dei maggiori studi trevigiani specializzato in restauro e un giovane studio emergente. Il cantiere è durato circa due anni e ha visto gli architetti da subito attivi sui due fronti, quello del risanamento e restauro del villino, e quello del cantiere del nuovo manufatto in cemento. «Quando si pensa di accostare ad un volume preesistente una nuova architettura si rende necessario l’uso di un linguaggio contemporaneo che esprima il concetto di appartenenza ad una determinata epoca, quella in cui viviamo. Rifugiarsi nell’antico può essere un atteggiamento rassicurante ma l’affiancare ad una architettura storicizzata un gesto espressivo moderno e preciso significa creare un dialogo che porta ad esaltare ciò che era e ciò che sarà, tramite un’azione di estrema trasparenza intellettuale» commenta l’arch. Giuseppe Cangialosi di Mzc+.

«Credo che il futuro della nostra professione sarà sempre più interessato ad interventi di recupero e ridisegno di luoghi preesistenti, in questo caso anche di valore storico e architettonico. Recuperare con intelligenza critica, disegnando nuovi spazi e soluzioni evitando la retorica, sarà la sfida da affrontare nel futuro» dichiara l’arch. Massimo Galeotti di Galeotti/Rizzato architetti.