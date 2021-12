Treviso: l'albero di Natale più alto della città è al Castello dei Romani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'albero di Natale più alto di tutta Treviso brilla da qualche giorno dal terrazzo di Castello dei Romano, la grande villa di inizio Novecento che si staglia di fronte a Palazzo Giacomelli, "là dove Sile e Cagnan s'accompagna...". La pianta, una Ginkgo Biloba secolare, misura 25 metri di altezza ed è stata addobbata con un filo di luci lungo 1.050 metri, oltre un chilometro, per un totale di 16mila e 800 luci bianche a led. Dell'allestimento si è occupata una ditta di Vazzola, la Lucky Garden, che ci ha lavorato per due giorni interi: tre uomini al lavoro, che hanno utilizzato attrezzature e imbragature per operare in totale sicurezza. I lavori di allestimento si sono conclusi il 9 dicembre scorso: la sera stessa l'albero è stato illuminato, per la gioia dei trevigiani e dei turisti in visita alla suggestiva Treviso. Dall'alto della città, la pianta brilla in tutto il suo splendore.