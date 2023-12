Treviso, albero di Natale contro la violenza sulle donne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un albero natalizio grandioso, totalmente illuminato di rosso, dall'8 dicembre è visibile ai trevigiani e ai turisti in visita alla città al Castello dei Romano, sulla curva del Put all'altezza di Dal Negro.

L'imprenditore che abita in quella villa, che già da qualche anno addobba con le luci di Natale l'enorme albero ginkgo biloba di oltre 15 metri di altezza nel suo giardino, quest'anno ha voluto che l'allestimento fosse tutto rosso, come un simbolo contro la violenza sulle donne. L'albero sarà illuminato per tutto il periodo delle festività natalizie, dal calare del sole, per l'intera notte. L'albero è già comparso in numerosi profili social, poiché colpisce per la sua maestosità e bellezza, "anche se è decisamente più bello ammirato dal vivo, che non in foto". Ha curato gli addobbi natalizi la ditta trevigiana Lucky Garden di Tezze di Vazzola, specializzata in opere di giardinaggio.