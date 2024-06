A Treviso ci sono 40 nuovi assaggiatori di formaggio

Si è tenuta domenica 9 giugno la cerimonia di investitura dei nuovi Assaggiatori di Formaggio, che hanno conseguito il titolo in seguito al superamento dell’esame previsto dopo il corso di Primo Livello di 20 ore organizzato dall’ONAF - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio Delegazione di Treviso, con Belluno e Friuli Venezia Giulia, sotto la direzione di Matteo Bezze.

I nuovi 40 Assaggiatori si vanno così ad unire con la loro professionalità alla delegazione di Treviso, che con i suoi soci opera sul territorio locale per la diffusione della cultura casearia. Dal 2007, circa 200 persone hanno partecipato ai 7 corsi organizzati al fine di formare all’arte dell’assaggio. Sono infatti sempre più richieste, in occasione di eventi enogastronomici, le figure dei “sommelier dei formaggi” che grazie alle competenze maturate in corsi e degustazioni, sono in grado di guidare le persone nella conoscenza storica e organolettica dei formaggi. Per ottenere il titolo di Maestro Assaggiatore è necessario frequentare con esito positivo i corsi di I e II livello, nonché partecipare ogni anno ad almeno 4 serate informative – degustative organizzate dalle varie delegazioni territoriali.

«Il corso di primo livello che organizziamo ogni anno è un’occasione per attirare verso la nostra associazione nuovi iscritti, che poi vanno a perfezionare le loro conoscenze con il corso di II livello e le tante serate di cultura gastronomica che organizziamo come delegazione. Assistiamo a una crescita costante nella richiesta di Maestri Assaggiatori nelle serate degustative. La nostra passione e professionalità è sempre più riconosciuta e richiesta anche in attività legate all’enoturismo, specialmente nelle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio Unesco» ha spiegato Desideria Scilla, Delegata ONAF per Treviso, Belluno e Friuli Venezia Giulia.

Tra le autorità presenti, il consigliere nazionale di ONAF Maurizio Mazzarella, che ha investito della carica i nuovi Maestri. ONAF, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi, è nata a Grinzane Cavour nel 1989 e raccoglie in tutta in Italia più di 1500 appassionati del mondo caseario. Suddivisa in Delegazioni territoriali, ha tra gli scopi la formazione degli Assaggiatori ONAF, tecnici assaggiatori che, investiti della carica di “sommelier dei formaggi”, operano per la difesa delle produzioni di eccellenza e per la realizzazione di iniziative volte alla loro valorizzazione.