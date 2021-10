Barber Shop Salon, attestato di riconoscimento del Comune

Mercoledì mattina, al Barber Shop Salon di viale della Repubblica, il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha consegnato un attestato di riconoscimento e una targa della Città di Treviso a Francesco Gasparin, maestro di taglio e di barba, per i 51 anni di attività. La pergamena -ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook- è un riconoscimento per la cortesia, la serietà e la professionalità che hanno sempre caratterizzato la sua attività e come ringraziamento per essere esempio di impegno lavorativo costante e appassionato.