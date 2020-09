Un autunno all'insegna del bon ton in societa'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Quale abito indossare in occasioni importanti? Come presentarsi nel modo corretto e intrattenere una conversazione piacevole? Quali le regole dell’ospitalità, dello stare a tavola e del Galateo del web? A queste ed altre domande risponderà Giuliana Meneghetti, già responsabile del Cerimoniale della Provincia di Treviso, esperta di “buone maniere” che Sabato 3, 10 e 17 ottobre tornerà con il suo corso di Galateo nell’affascinante cornice dell’Abbazia di Sant’Eustachio, recentemente restaurata grazie all’intervento del patron di Giusti Wine Ermenegildo Giusti. Tre pomeriggi per scoprire o riscoprire gli insegnamenti secolari, ma ancora fortemente attuali, del Galateo, che Monsignor Della Casa scrisse proprio durante il suo soggiorno presso l’Abbazia nel 1550. Titolo del corso, giunto ormai alla sua quinta edizione, sarà “ Galateo - L’educazione autentica per stare bene con gli altri” . Regole, consigli, modi e atteggiamenti per sapersi comportare, da seguire tutti i giorni e in ogni luogo: la strada giusta per vivere più sereni ed essere più felici. “Esiste anche oggi un codice invisibile di buone maniere: non è altro che il puro e semplice Galateo, scritto più di cinque secoli fa da Monsignor Della Casa, ancora molto attuale e utile per distinguersi in tante situazioni” – afferma Giuliana Meneghetti. “Il Galateo moderno è una libera scelta di stile, di buon gusto e buon senso. La persona educata del terzo Millennio pone al centro il rispetto degli altri e di sé stesso, la discrezione, l’eleganza dei sentimenti, l’umorismo e un assennato equilibrio”. La quota di iscrizione al corso (3 appuntamenti) è di € 180 a persona. Ai soci del Giusti Wine Club è riservato uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione. Il format Wine Club, a cui è possibile aderire on line o presso la cantina, propone agli iscritti condizioni vantaggiose per gli acquisti, eventi e serate dove conoscere i vini e scoprire in modo virtuale curiosità, notizie e approfondimenti sul Montello e sul suo simbolo, l’Asolo Prosecco Superiore. L’iscrizione al corso “ Galateo - L’educazione autentica per stare bene con gli altri” è solo su prenotazione. Per informazioni welcome@giustiwine.com, tel. 342 6397089. Situata a Nervesa della Battaglia, l’antica Abbazia di Sant’Eustachio nasce come monastero benedettino nel 1062. La sua lunga storia è segnata da momenti importanti, fra cui il soggiorno di Monsignor Della Casa che qui vi scrisse Il Galateo. Ridotta a rudere dai bombardamenti della Grande Guerra e completamente abbandonata, l’Abbazia è stata riaperta al pubblico grazie ad Ermenegildo Giusti, imprenditore italo-canadese, che ne ha finanziato l’ambizioso recupero e ha restituito questo patrimonio agli abitanti della cittadina.