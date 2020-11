Mezzogiorno Biancoceleste, al via la nuova trasmissione del Treviso Ac

Si chiama "Mezzogiorno Biancoceleste" ed è la nuova trasmissione del Treviso Ac. voluta dal presidente Gigi Sandri per colmare il vuoto in questa emergenza tra il Treviso Ac. ed i suoi tifosi e sostenitori. La prima puntata andrà in onda sabato 21 novembre alle ore 12. A condurla Luca Pinzi con l’aiuto tecnico di Allison Bolzonello e Zetagroup srl. "Mezzogiorno Biancoceleste" si potrà vedere in diretta sulle pagine Facebook di Treviso Ac. e di Treviso Siamo Noi, ma soprattutto sul nuovo canale Youtube “Treviso Fbc 1993” sostenuto dal main sponsor Qbell. I primi ospiti della trasmissione saranno mister Enrico Cunico, il portiere Damiano Milan e il consorziato Bruno De Martin di FotoStampa.