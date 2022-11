Presentato il calendario solidale 2023: proventi a favore dei malati reumatici

Si è tenuta sabato 19 novembre la presentazione del calendario solidale 2023, disegnato dal vignettista trevigiano Beppe Fantin e con la collaborazione dell’imprenditore Luigi Susin. L’anno scorso l’iniziativa, anche se partita in ritardo ha devoluto quasi 4000 euro al reparto di pediatria oncologica del Cà Foncello di Treviso. Quest’anno l’associazione che beneficerà della raccolta fondi è l’AMARV (associazione malati reumatici del Veneto), capitanata dalla Presidente Silvia Tonolo. Esistono oltre 150 tipi di patologie reumatologiche diverse sia per come si manifestano, sia per le cause che le determinano. Artrite reumatoide, artrite psoriasica, spondilite anchilosante sono fra le più conosciute, altre come artrosi e osteoporosi tra le più comuni ed altre come il lupus eritematoso, la sclerodermia o alcune forme di patologie autoimmuni sistemiche sono più rare. In Italia ne soffrono oltre 5milioni di italiani, patologie infiammatorie e croniche che colpiscono articolazioni, ossa, ma anche organi e tessuti. provocando dolore e progressiva difficoltà anche nei movimenti. Subdole e silenziose vengono spesso diagnosticate tardivamente, con una spesa di assistenza sociosanitaria di oltre 4miliardi l'anno. Solo nel nostro Veneto, per far capire la situazione, il 17% della popolazione soffre di queste patologie.

Alla conferenza stampa, che si è tenuta nella sede della Confartigianato, oltre a Fantin e Susin, sono intervenuti, il presidente di Confartigianato, Ennio Piovesan, Il dg della Ulss2 Francesco Benazzi, l’onorevole Marina Marchetto Aliprandi, Il sindaco di Treviso Mario Conte, La presidente dell’associazione Silvia Tonolo, la presidente della conferenza dei sindaci dell’Ulss2 e sindaco di Ponte di Piave Paola Roma, Il sindaco di Quarto d’Altino Claudio Grosso, il sindaco di Meduna di Livenza Arnaldo Pitton, il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra e la vicedirettrice di ATER Treviso, Marina Bonotto. Inoltre, erano presenti anche alcuni gestori delle edicole che hanno aderito al progetto e quindi esporranno nei loro punti vendita il calendario a disposizione dei cittadini. Riportiamo l’elenco delle edicole ricordando che la coppia di calendari (da muro e da tavolo) si potrà avere con una donazione di dieci euro.

Dove acquistarlo

TREVISO:

Edicola Ospedale Cà Foncello, edicola Pregnolato a Fiera, edicola Emanuela a S.Liberale, edicola Bruno Frasson a S.Bona Vecchia

SPRESIANO:

Cartolibreria Spresiano

LOVADINA:

Cartolibreria Mirka

QUARTO D’ALTINO:

Edicola Volta pagina

Edicola Tomè

PORTEGRANDI:

Edicola Portegrandi

MEDUNA DI LIVENZA

Edicola Bidoia

PER LE EDICOLE CHE, SENZA IMPEGNO, VOGLIONO AVERE I CALENDARI DA VENDERE GRAZIE ALLE DONAZIONI SCRIVERE A: info@termoidraulicasusin.it.