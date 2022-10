Casa dei Carraresi si rinnova e amplia la sua offerta di servizi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Lo spazio polifunzionale di Casa dei Carraresi, vocato a promuovere tutte le forme di arte e cultura, si appresta a rinnovare e ampliare la sua offerta. Nella volontà di far emergere giovani talenti, la Fondazione Cassamarca ha stretto una collaborazione con Ateliertredici Srl di Andrea Marchesini ed Eleonora Gioia Franceschini. Marchesini, laureato in Economia Aziendale, grazie all’esperienza pluriennale nel settore ospitalità ha maturato competenze nell’organizzazione e gestione di attività ristorative, mentre Eleonora Gioia Franceschini, laureata in Lingue e Lettere con laurea magistrale in Arti Visive e Moda specializzata nell’organizzazione e comunicazione di eventi, proporrà agli ospiti del complesso Carraresi-Brittoni un’esperienza culturale ed eno-gastronomica unica. Si potrà iniziare la giornata con colazioni dolci o salate, che potranno essere consumate nella sala Brittoni, nello spazio Bistrò o nel plateatico esterno. I clienti avranno la possibilità di leggere le principali testate giornalistiche o i libri dalla libreria per poi, eventualmente, acquistarli. Si proseguirà con i pranzi veloci con un menù settimanale, proposto nella formula del piatto unico studiato per essere nutrizionalmente bilanciato. Sarà previsto anche l’asporto. Il menù alla carta avrà invece come identità la tradizione contemporanea dei gusti, la territorialità, la stagionalità, il mercato del pesce. Stessa filosofia avrà il momento dell’aperitivo. L'offerta gastronomica sarà integrata da un ricco calendario di eventi, che avrà il duplice scopo di valorizzare lo spazio culturale e di portare novità a Treviso con serate a tema in collaborazione con Slowfood, intrattenimento dal vivo con musica, performances, poesia, eventi di cucina a quattro mani con proposte da tutto il mondo. Novità riguarderanno anche lo spazio dell’enoteca Corder che, nella sua nuova funzione, ospiterà corsi ed eventi culturali collegati al mondo dell’enologia, divenendo così una sorta di carta dei vini parlante. Casa dei Carraresi ambisce sempre di più a diventare un salotto culturale in cui condividere e degustare conoscenza.