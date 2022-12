Piazza San Vito, torna il Club27

È un grande ritorno, in una nuova veste, quella del Club27 a Treviso. Il locale di Christian D’Amico, titolare e frontman, torna in pieno centro a Treviso, in piazza San Vito, dopo qualche anno “di trasferta” a Castelfranco. La data scelta per l’inaugurazione è il 22 dicembre (dalle 17), giorno in cui è nato Jean-Michel Basquiat, uno dei membri del Club27. È infatti la leggenda delle grandi icone del mondo dell’arte e della musica morte a 27 anni il filo conduttore e l’essenza stessa del locale.

Da Kurt Cobain ad Amy Winehouse, fino a Jimi Hendrix e Janis Joplin, passando appunto per Basquiat. Tutti riferimenti culturali fondamentali per Christian, che ha colto la loro eredità, facendo del Rock ‘N’ Roll non solo una passione ma uno stile di vita, portandolo anche dietro il bancone del bar. L’aria che si respirerà all’interno del Club27 sarà quindi di profonda cultura rock, dalla musica al sano atteggiamento goliardico. In linea però con la location, nel pieno centro di Treviso, il locale manterrà uno standard qualitativamente elevato, con una selezione accurata di musica, cocktail e sfiziosi cicchetti.

«Siamo entusiasti di aprire il Club27 e di dedicarlo ai grandi miti che mi hanno culturalmente cresciuto. Si tratta di un vero e proprio omaggio al talento» ha dichiarato Christian D’Amico, proprietario del Club27, insieme ad altri tre fondatori che hanno voluto credere in questo progetto di rinascita, partendo da Treviso, ma che potrebbe non fermarsi alla sola città veneta. Dietro il bancone, insieme a Christian, un altro volto noto del mondo della notte trevigiana, il suo amico e collega Lorenzo Torresan.