Treviso Comic Book Festival: al via la 20esima edizione

Dopo tanta attesa si alza il sipario sulla ventesima edizione del Treviso Comic Book Festival, il Festival Internazionale di Fumetto e Illustrazione. Ben quattro inaugurazioni in centro storico a partire dalla sede del Progetto Giovani Treviso con la mostra fotografica "20 anni di TCBF" (ore 18), proseguendo alla Galleria dell’Artistico con Marco Quadri (ore 19.15), il collettivo Banda Bendata alla Piola (ore 19.30) e il coloratissimo Ken Sausage al DUMP (ore 21.30). Il tutto condito da dj set e divertimento in una città pronta, dalle vetrine disegnate ai sottobicchieri illustrati distribuiti nei locali, ad accogliere la festa tutta trevigiana del fumetto. Sabato e domenica la Mostra Mercato.

La prima giornata

Sarà una serata ricca di impegni quella di venerdì 29 settembre, inaugurazione ufficiale del Treviso Comic Book Festival. Per dare il via libera gli organizzatori hanno pensato di dare uno sguardo al passato: alle ore 18 nella sede del Progetto Giovani aprirà infatti la mostra fotografica “20 anni di TCBF”, una raccolta di ricordi di due decadi di festival per celebrare il percorso di crescita e per sognare le edizioni future; l’appuntamento è accompagnato dal djset by Montoya. Si proseguirà poi alle ore 19.15 alla Galleria del Liceo Artistico con l’inaugurazione di “Marginalia”, personale di Marco Quadri, autore veneto vincitore dell’edizione 2020 del Concorso internazionale giovani fumettisti. Basterà spostarsi di pochi passi per raggiungere la Pizzeria Piola, dove alle ore 19.30 aprirà la mostra del collettivo “Banda Bendata” vincitore, appunto, del Premio Piola alla miglior autoproduzione nel 2022; la festa continua con Gerbino dj set. Il gran finale del venerdì come sempre è previso al Dump di via Bailo, alle ore 21.30, con il coloratissimo mondo dello spagnolo Ken Sausage raccolto nella mostra “Face the void”, accompagnato da Foresta live e Pasta djset. Le mostre rimarranno allestite fino al 15 ottobre e saranno visitabili ciascuna con i propri orari di apertura (consultabili sul sito www.tcbf.it/23/programma/). Ancora un po’ di pazienza invece per la Mostra Mercato, aka “Pala Energiapuntozero”, che aprirà sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre dalle ore 10 alle ore 19 (biglietto 3 euro una giornata, 5 euro due giornate, ingresso gratuito per gli Under 18) in una doppia location: la sede di Santa Margherita del Museo Nazionale Collezione Salce e l’attiguo Archivio di Stato, che ospiterà tutto il mondo dell’autoproduzione. Inoltre, per l’occasione sarà visitabile gratuitamente la mostra “Medicina e pubblicità” allestita al Museo. Anche per i talk e i workshop si dovrà aspettare sabato e domenica, ma il programma è più che ricco. Si potrà però godere delle decine di vetrine già illustrate dalla squadra di disegnatori TCBF: molti ristoratori, negozianti e professionisti del centro storico hanno già il loro colorato “marchio” del festival tra personaggi dei fumetti, supereroi e soggetti animati. Appassionati e non potranno collezionare i 16 sottobicchieri in edizione limitata frequentando altrettanti locali trevigiani: Davide Toffolo, Sio, Alessandro Baronciani e Dr. Pira sono solo alcuni dei famosi illustratori amici della kermesse che si sono prestati a questa iniziativa.