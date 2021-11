A Treviso, l'8 dicembre, debutta la corsa dei Babbi Natale

Migliaia di Babbi Natale sono pronti ad invadere le piazze e le strade di Treviso. Anche nel capoluogo della Marca, come in molte altre città del mondo, arriva la Christmas Run. Una corsa colorata di rosso, arricchita dalla gioia e dalle atmosfere del Natale. Il debutto dell’originale manifestazione podistica, a carattere ludico-motorio, avverrà fra tre settimane: mercoledì 8 dicembre. Treviso Christmas Run scatterà alle 9.30 da Piazza dei Signori e si svilupperà su un percorso cittadino di 5 km, con arrivo sulle mura, a Bastioni San Marco, dove merenda e bevande calde accoglieranno i partecipanti. Non sarà una gara, ma una camminata a passo libero aperta a persone di tutte le età, ma con un occhio di riguardo per i più piccoli. L’occasione per vivere l’apertura del periodo natalizio all’aria aperta, godendo delle meraviglie e del fascino di una città già vestita a festa.

Gli organizzatori sono pronti ad accogliere sino a duemila partecipanti: gli adulti, con l’iscrizione, riceveranno l’abito di Babbo Natale che indosseranno durante l’evento, mentre per bambini e ragazzi è previsto l’omaggio del caratteristico cappellino rosso che da sempre accende la fantasia dei più piccoli. Alla partenza, durante il percorso e all’arrivo, Treviso Christmas Run proporrà eventi a sorpresa per entrare ancora di più nel clima della festa più bella dell’anno. Il tracciato della camminata farà anche tappa negli angoli speciali dedicati al Natale che saranno allestiti nel cuore della città.

L’organizzazione di Treviso Christmas Run sarà curata dall’associazione Ventieventi che per l’occasione ha instaurato una collaborazione con alcune realtà associative e sportive della città, l’Asd Corritreviso, l’Asd Ride Your Dreams e i volontari di Città della Speranza. Il ricavato dell’evento, al netto delle spese di organizzazione, sarà devoluto ad Advar Onlus e a Fondazione Città della Speranza.

«Il Natale è dei bambini, e il regalo migliore che possiamo fare loro è impegnarci a sostenere la ricerca medica di Città della Speranza – commenta Silvia Sartorel, presidente dell’associazione Ventieventi - Nel nostro piccolo abbiamo imparato che ogni passo contribuisce a raggiungere la meta e la nostra meta è sostenere chi ha più bisogno di noi. Se poi siamo in tanti a camminare, il tragitto è perfino meno pesante! Accanto alle necessità dei bimbi abbiamo anche pensato di mettere in primo piano le priorità delle famiglie che vivono un momento difficile e in questo Advar non ha eguali».

A proposito di bambini, Treviso Christmas Run coinvolgerà anche le Scuole Primarie della città: i tre gruppi più numerosi presenti alla Camminata verranno premiati con materiale didattico e di cancelleria. La città di Treviso, con il Natale, diventa ancora più bella: migliaia di Babbi Natale si preparano a colorarla di rosso e a riempirla di gioia e divertimento.