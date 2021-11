L’artista trevigiano Emanuele Conte vince Area Sanremo 2021

Artista dalla personalità esplosiva, positiva e sensibile, Emanuele Conte è un cantautore del Trevigiano che ha scelto di riscoprire la bellezza di ciascuno attraverso la musica, assaporando e trasmettendo emozioni forti, dirette, che spingono alla riflessione e scuotono gli animi, il tutto in un contesto gioioso e di incontro. Sabato 20 novembre è stato proclamato vincitore, insieme ad altri venti artisti emergenti, di “Area Sanremo”.

La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e giunta ormai alla sua venticinquesima edizione, ha permesso a varie centinaia di artisti di concorrere per aggiudicarsi l’opportunità di esibirsi davanti alla Commissione Musicale RAI del festival di Sanremo (presieduta anche quest’anno dal direttore artistico Amadeus). Vincitore della borsa di studio finanziata da KNTNR, Emanuele Conte concorrerà per accedere a Sanremo Giovani. Oltre a conseguire la vittoria del concorso, Emanuele è rientrato tra i dieci vincitori della borsa di studio finanziata da KNTNR e destinata ai concorrenti che si sono distinti per le loro potenzialità artistiche e per il loro talento. Il viaggio di Emanuele continua e nei prossimi giorni concorrerà per aggiudicarsi l’accesso alla finale Sanremo Giovani.