La trevigiana Faba sceglie un'eccellenza del territorio per il suo nuovo E-commerce

FABA, l’azienda trevigiana che con il suo Raccontastorie per bambini e bambine sta scrivendo una nuova pagina nella storia dell’edutainment, corre nella stagione di acquisti più intensa dell’anno con un nuovo sito web e una campagna tv sulle principali reti Mediaset. Il nuovo sito myfaba.it, realizzato dall'azienda di Montebelluna Eurostep Commerce, trascina immediatamente gli utenti nel magico mondo di FABA, attraverso una ricchezza di contenuti organizzati per rendere la scelta dei prodotti il più intuitiva possibile. La proposta editoriale di FABA conta infatti oltre 100 Personaggi Sonori, in quattro diverse lingue (italiano, francese, inglese e spagnolo) e oltre 20 tra partner editoriali e licensor. L’architettura informativa del sito è, quindi, pensata per suggerire la scelta del prodotto in base a più variabili, dall’età del bambino, agli interessi tematici, alla tipologia di contenuti, fino all’obiettivo formativo e didattico. Eurostep ha realizzato il sito myfaba.it su piattaforma BigCommerce, occupandosi anche del design UX e UI delle pagine e della creazione di una widget library: ovvero un insieme di linee guida che rende autonomo il team di FABA nel design di future pagine web in ottica di scalabilità e modularità dei layout. Lo studio di fattibilità iniziale ha preso in esame, oltre ad un benchmark cross-industry, i dati di navigazione nell’arco dell’ultimo anno e l’analisi delle conversazioni utente su tutti i touchpoint, con l’obiettivo di identificare le aree di miglioramento e disegnare un’esperienza utente in linea con le aspettative. Il replatforming ha incluso, oltre alla migrazione SEO, le integrazioni con i sistemi di gestione ordini e magazzino e di e-mail marketing. “FABA è un progetto a cui teniamo particolarmente perché opera in un settore, quello dell’edutainment, in cui la trasformazione digitale può fare davvero tanto. Condividiamo i valori aziendali di FABA e siamo orgogliosi di contribuire a renderli pervasivi attraverso l’ecommerce e la diffusione dei loro bellissimi prodotti”. Afferma Simone Bittoto, CEO di Eurostep. Il Raccontastorie di FABA, con i suoi Personaggi Sonori, combina il divertimento con l'apprendimento, favorisce lo sviluppo dell’immaginazione e rappresenta un mezzo sicuro senza schermi per bambini e bambine da 0 a 7 anni. Tutti i prodotti FABA sono in vendita sul sito myfaba.it e nei migliori negozi di giocattoli, librerie e cartolerie di tutta Italia.