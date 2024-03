Fiasp Treviso, a Cusignana apre la sede dello sport amatoriale

La Fiasp di Treviso taglia il nastro alla nuova sede territoriale. Il Comitato provinciale della Federazione Italiana Amatori Sport Per tutti trova casa a Giavera del Montello, precisamente in Piazza IV Novembre, 28 a Cusignana. Questo è stato possibile grazie anche alla disponibilità di un socio che ha messo a disposizione, in comodato d’uso, un locale di sua proprietà dove la Segreteria e il Presidente del Comitato Territoriale saranno d’ora in poi a disposizione per fornire tutte le informazioni che riguardano i principi e i valori che caratterizzano la FIASP, le coperture assicurative e l’assistenza a tutti gli organizzatori di eventi ludico-motori.

La Fiasp è un Ente iscritto all’Albo delle APS-ETS (Associazione Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore) che promuove lo sport e le attività ludico-motorie per tutti, rivolta principalmente a tutti coloro che vogliono fare attività fisica e non solo agli atleti professionisti. La sede nazionale è a Mantova e localmente organizza eventi come camminate e corse podistiche esclusivamente ludico motorie a cui partecipano sia i singoli sia le associazioni affiliate e non che hanno il piacere di fare questo tipo di attività con la prospettiva di unirsi alla FIASP. Dotarsi di una sede territoriale è segno di come la Federazione voglia radicarsi nel territorio della Marca che è spesso animata da eventi ludico-motori tutto l’anno. Con un punto di riferimento fisico, si migliora l’organizzazione delle manifestazioni e crea anche un senso di appartenenza tra gli atleti amatori. La sede di Cusignana è aperta il lunedì e il giovedì dalle ore 18 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12, altrimenti si può scrivere a fiasptreviso@gmail.com o chiamare il 339 252 3913 per fissare un appuntamento.

«È un momento storico per la nostra Federazione, finalmente abbiamo un luogo fisico dove poter svolgere le nostre attività e rafforzare la nostra presenza sul territorio - dice Ilario Franceschi, Presidente FIASP Treviso - La nuova sede di Cusignana sarà un luogo di aggregazione per tutti gli appassionati di sport e attività ludico-motorie indipendentemente dall’età, dal livello di abilità o dall’esperienza. Vogliamo essere un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano praticare sport in modo sano e divertente, la FIASP è aperta a tutti coloro che desiderano vivere lo sport come una passione e un momento di condivisione».