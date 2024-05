Tornano i martedì al cinema: film a tre euro a Treviso e provincia

Dopo il successo nel mese di marzo, tornano a maggio i film della rassegna "La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema", il progetto pluriennale realizzato nell’ambito della convenzione Regione, Agis e Anec in collaborazione con la Fice delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis. Tutti i martedì del mese, gli appassionati potranno entrare in sala con un biglietto al costo ridotto di tre euro, che permetterà loro di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti dai più importanti festival cinematografici del mondo, nonché scoprire le novità cinematografiche appena uscite.

I film da vedere

Primo appuntamento del mese, martedì 7 maggio. Il Multisala Edera di Treviso propone, alle 17.45, 19.45 e 21.45, la visione di “Gloria!” diretto da Margherita Vicario. Ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700, il film racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna.

Spostandosi in provincia, anche il Multisala Cinergia di Conegliano propone "Gloria!" alle ore 17, 19.20 e 21.40. Alle 17.10, 19.30 e 21.45, “Zamora” di Neri Marcorè. Il Multisala Hesperia di Castelfranco Veneto, alle 19 e 21.15, il Multisala Manzoni di Paese alle 19 e 21.10 e il Multisala Verdi di Vittorio Veneto alle 16.45, 19.15 e 21.25 proietteranno “Un mondo a parte” di Riccardo Milani, marito di Paola Cortellesi, film con Antonio Albanese e Virgina Raffaele. Due le possibilità al Cinema Italia di Montebelluna. Alle 17.15 e 21.40 inizia “Sopravvissuti” di Guillaume Renusson. Alle 19 e 21.30 è invece il turno di “Confidenza” di Daniele Luchetti con Elio Germano. Al Cinema Cristallo di Oderzo, alle 20.30, buio in sala per “Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di Beckett” di James Marsh. La storia, i successi, gli amori e le amicizie del gigante della letteratura Samuel Beckett, una delle figure più rivoluzionarie e influenti del Novecento. Doppia proiezione, infine, anche al Multisala Verdi di Vittorio Veneto che, alle 16.45, 19.15 e 21.15 propone “Cattiverie a domicilio” (Gran Bretagna, 2023) di Thea Sharrock, divertente crime-comedy ambientata nell'Inghilterra degli Anni ’20. Alle ore 16.45, 19.15 e 21.25 è invece il turno di "Un mondo a parte" di Riccardo Milani.