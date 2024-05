Alleanza genitori e nonni, due interessanti incontri a cura della Fism Treviso

Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, recita un antico proverbio africano. Oggi un ruolo decisivo nella formazione dei piccoli, oltre ai genitori, lo svolgono i nonni. Per questo la Fism Treviso ha pensato di promuovere due incontri sul tema dell’alleanza educativa, chiedendo aiuto alla prof.ssa Monica Amadini, ordinaria di pedagogia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Due le date previste: venerdì 3 maggio, dalle 20.30 alle 22.30, presso l’auditorium del Collegio Immacolata a Conegliano (per la zona nord della provincia) e sabato 4 maggio, dalle 10 alle 12, presso il BHR Hotel di Quinto (per la zona sud della provincia).

Venerdì 10 maggio si terrà invece un secondo incontro, di tipo laboratoriale, con inizio alle ore 20.30 in contemporanea in più sedi della provincia (i luoghi saranno indicati sul sito web della Fism Treviso). Gli incontri sono gratuiti, grazie al finanziamento di Banca delle Terre Venete. Con questa iniziativa Fism Treviso, intende mettere a disposizione della comunità trevigiana l’esperienza e le competenze della rete delle scuole e nidi associati a supporto della formazione delle famiglie nel prendersi cura dei bambini.