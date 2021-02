La gara del tiramisù. virtuale, ma reale!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Tiramisù, dolce di Treviso per eccellenza, sbarca sul mondo virtuale. Il Covid-19 ha cambiato così tanto il mondo da imporre nuove regole nel lavoro, nello studio, nello sport ed anche nella cucina al punto che il Tiramisù ne è rimasto coinvolto. L’Associazione Tiramisù di Treviso (https://tiramisutreviso.it/), che da sempre promuove, fa riscoprire e diffonde la cultura enogastronomica di Treviso con particolare attenzione al Tiramisù, ha voluto stringere una collaborazione con E-Runclub (https://www.e-runclub.com/) per l’organizzazione di una corsa virtuale (ma reale) dedicata al famoso dessert al cucchiaio. E-Runclub è un sito che organizza corse (o camminate) virtuali adatte a tutti. Il funzionamento è semplice: ci si iscrive selezionando la distanza che si preferisce; nel periodo di gara, che per Tiramisù va dal 27 febbraio al 21 marzo, si corre dove si vuole e quando si vuole la distanza selezionata rispettando sempre le regole imposte dalle autorità in merito all’attività motoria e rispetto del distanziamento e dispositivi personali; alla fine della prova si invia una foto del proprio orologio o app di tracciamento attività e si entra in classifica ufficiale; viene rilasciato un certificato e viene inviata la medaglia appositamente dedicata alla corsa. E-Runclub è riconosciuto in tutta Italia ed anche all’estero dagli appassionati di corsa e non solo, avendo come mission anche la beneficenza. Per ogni gara organizzata, infatti, una parte del ricavato viene devoluto ad associazioni benefiche o di volontariato per il loro sostentamento. Fare sport e fare del bene allo stesso tempo come diceva il vecchio motto “allena il corpo e l’anima”. L’ultimo giorno di gara, il 21 marzo prossimo, corrisponde volutamente con la Giornata Mondiale del Tiramisù e gli amici dell’Associazione Tiramisù di Treviso hanno voluto organizzare delle masterclass virtuali tenute dalle campionesse delle precedenti edizioni del Tiramisù Challenge Città di Treviso tenutesi durante il Tiramisù Day Treviso. In queste lezioni verrà spiegato e dimostrato come realizzare il dolce seguendo la ricetta originale. Gli iscritti alla gara avranno diritto di accesso alle classi. Non resta che iscriversi, fare un po’ di sport e come ricostituente: il più buon dolce al mondo! Per le iscrizioni alla gara (https://www.e-runclub.com/prodotto/tiramisu/).