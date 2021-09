Treviso Giallo, al via la terza edizione: omaggi a Sciascia, Dürrenmatt e Highsmith

Treviso Giallo arriva alla sua terza edizione. Quest'anno il festival, dedicato alla letteratura gialla e noir, si svolgerà nella prestigiosa sede del museo Luigi Bailo. Quattro giorni d’incontri, tavole rotonde, presentazioni di libri ai quali parteciperanno scrittori, giornalisti, sociologi, criminologi, investigatori, magistrati, psicologi. Paesi ospiti la Francia e la Svizzera. Caratterizzato da un approccio che tiene insieme l’impostazione letteraria e quella scientifica, grazie all’opera del Comitato scientifico presieduto da Elvio Guagnini, il festival offre un approfondimento del genere giallo e noir che lo proietta tra i maggiori festival europei.



Tra gli eventi più significativi di questa edizione la celebrazione del centenario della nascita di tre grandi autori, Leonardo Sciascia, Friedrich Dürrenmatt e l’autrice Patricia Highsmith, personalità che hanno sovvertito le regole del giallo rendendolo uno strumento d’inchiesta e d’impegno civile. In programma incontri, lectio magistralis, mostre e proiezioni cinematografiche per omaggiare tre figure fondamentali del giallo e noir del Novecento letterario. Il festival si aprirà nel segno del grande scrittore siciliano giovedì 30 settembre alle ore 16 con una lectio magistralis di Elvio Guagnini, professore emerito dell’Università di Trieste, dal titolo: "Leonardo Sciascia e il giallo" per proseguire alle 16.45 con la presentazione dell’ultimo romanzo di Gilda Policastro: "La parte di Malvasia" (edito da La nave di Teseo) e alle 17.30 con il giallo della storica dell’arte Paola Bonifacio: "Il delitto Winckelmann. La tragica morte del padre dell'archeologia moderna" (edito da Metamorfosi), entrambi gli interventi sono condotti da Elvio Guagnini. Dedicato alla serie di romanzi gialli "Le indagini di Lolita Lobosco" di Gabriella Genis, da cui è liberamente ispirata l’omonima serie televisiva prodotta da Rai Fiction, l’appuntamento delle 18.30 in compagnia dell’autrice e della docente Michela Valsecchi.



Letteratura e cinema protagonisti al Cinema Edera alle 20.30 del focus Patricia Highsmith a 100 anni dalla nascita, i romanzi della signora della narrativa noir hanno infatti ispirato grandi registi, da Hitchcock a Wenders. A parlarne il docente e critico cinematografico Carlo Montanaro e Alessandra Calanchi dell’Università di Urbino, responsabile del Festival Urbinoir, modera il professor emerito dell’Università dell’Aquila Francesco Sidoti, a chiudere la serata la proiezione alle 21.30 di "I due volti di gennaio" di Hossein Amini, tratto dall’omonimo romanzo della Highsmith.

Il programma di giovedì 30 settembre

Museo Luigi Bailo, sala conferenze

15.30 Apertura Festival - Saluti istituzionali

16.00 Leonardo Sciascia e il giallo

Intervento di Elvio Guagnini, prof. emerito dell’Universita? di Trieste

16.45 Gilda Policastro presenta La parte di Malvasia con Elvio Guagnini, prof. emerito dell’Universita? di Trieste

17.30 Paola Bonifacio, storica dell’arte, presenta Il delitto Winckelmann. La tragica morte del padre dell'archeologia moderna con Elvio Guagnini, prof. emerito dell’Universita? di Trieste

18.15 Gabriella Genisi, scrittrice, presenta la collana Le indagini di Lolita Lobosco con la docente Michela Valsecchi.

Cinema Edera

20.30 "Letteratura e cinema: Patricia Highsmith a 100 anni dalla nascita"

Intervengono: Carlo Montanaro, docente e critico cinematografico e Alessandra Calanchi, Universita? di Urbino, responsabile del Festival Urbinoir. Modera: Francesco Sidoti, prof. emerito dell’Universita? dell’Aquila

21.30 Proiezione del film I due volti di gennaio di Hossein Amini