A Treviso cinquanta golden retrievers distribuiscono coccole ai passanti

Sono giorni frenetici, si corre e magari si è più nervosi pensando ai preparativi del Natale alle porte. Niente di meglio che fermarsi per un po' e coccolare degli amici pelosi irresistibili: 50 esemplari di Golden Retrievers che insieme ai loro compagni a due zampe passeggeranno sabato mattina prossimo per il centro di Treviso, per regalare affetto e ricevere le carezze che tanto amano. Questi cani sono noti infatti per la loro docilità e perché adorano stare a contatto con grandi e piccini ma anche rendersi utili in molte attività: dal salvataggio in acqua, alla ricerca di persone disperse, alla pet-therapy con bambini ed anziani, molti dei quali con disabilità. L'allegro branco proviene dall’allevamento amatoriale Linwood Golden Retrievers di Roncade, che come ogni anno si riunisce con le famiglie per festeggiare insieme il Natale. La passeggiata di sabato 23 dicembre si snoderà lungo la Restera e avrà come destinazione, intorno alle 10.30, Piazza dei Signori dove i Golden Retrievers rimarranno per circa un'ora ad allietare i passanti e a posare per le foto ricordo con l'albero di Natale sullo sfondo.

Non solo belli, ma anche bravi. Nel gruppo ci saranno diversi Golden Retrievers premiati dall’ENCI per la loro bellezza nel 2023: campioni italiani, campioni esteri, campioni internazionali. Ma questo è solo un aspetto. Molti dei proprietari hanno instaurato con il loro amico un binomio indissolubile, distinguendosi in diverse attività a favore della collettività. Chiara racconta: «Marvel ed Harris hanno seguito un intero corso di educazione cinofila terminato con l’esame riconosciuto ENCI ed il certificato CAE1 “test di controllo dell’affidabilità e dell’equilibrio psichico per cani e padroni buoni cittadini”. Visto il loro comportamento calmo e rilassato con bambini e cuccioli, ho deciso di portarli ad incontrare i piccoli di cui mi occupo professionalmente. Sono bambini con diagnosi di autismo che hanno imparato a giocare con loro, accarezzarli, spazzolarli e ad usare il linguaggio con una motivazione particolarmente alta».

Un altro proprietario: «Geremia partecipa ad un progetto di Attività Assistita con gli Animali in un asilo nido di Nuoro, ed è stato formato per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), che possono avere valenza Terapeutica, Educativa o Ludico-ricreativa. L’animale è riconosciuto a tutti gli effetti come membro dell’equipe, e lavora con il suo coadiutore Talia». Giorgio ed Hans raccontano: «Maverick, Bruno e Mitch fanno parte della scuola cinotecnica Dogs Rescue Academy dove vengono continuamente addestrati sia in ambito acquatico che terreno. Sono cani addetti al recupero e salvamento di natanti persone o corpi, sempre pronti ad intervenire in caso di necessità». E poi c’è Frida che da un anno e mezzo ormai tutte le mattine arriva puntuale a Villa Vittoria, casa di riposo di San Polo di Piave. Qui fa compagnia agli anziani e insieme alla psicologa e all’educatrice, li coinvolge in simpatici giochi che non solo fanno divertire ma contribuiscono a stimolarli dal punto di vista cognitivo.

Particolarmente apprezzato dagli anziani è un gioco che risveglia ricordi dell'infanzia di ciascuno di noi, ovvero l'intramontabile nascondino! In questa versione "rivisitata", Frida ha il compito di ritrovare uno o più anziani che si sono nascosti mentre a lei viene naturalmente impedito di guardare. Grande è l'emozione del giocatore che viene ritrovato e altrettanto grande la gioia della nostra amica a 4 zampe nel ricevere il meritato premio: deliziosi bocconcini e tante coccole! L’allevatrice Alessandra Zecchin: «Ci piace mantenere i contatti con le famiglie che possiedono uno dei nostri amati cuccioli, condividere esperienze e dare l’opportunità di far conoscere un po' di più questa meravigliosa razza. Il nostro è un allevamento amatoriale a carattere famigliare, l’obbiettivo primario è il benessere dei nostri cani, che prima di tutto sono dei veri e propri compagni di vita. Pensiamo che “selezionare” sia un duro lavoro oltre che un’arte, nasce da una smisurata passione per i cani, quella che ci fa correre in lungo e in largo attraverso l’Italia e l’Europa per mantenere nel tempo e migliorare la qualità della razza».