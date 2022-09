La graphic novel dedicata a Dalla Chiesa distribuita nelle scuole della Marca

A cura della capillare rete di Tenenze e Stazioni dell’Arma dei Carabinieri sono in distribuzione in questi giorni alle scuole secondarie di secondo grado della “Marca“ trevigiana, al pari del restante territorio nazionale, le copie de “Le stelle di Dora”, graphic novel realizzata in occasione del 40° Anniversario dell’uccisione del Generale C.A. Carlo Alberto dalla Chiesa. L’opera vuole raccontare la vita e il lavoro del Generale dei Carabinieri attraverso una modalità narrativa e grafica capace capace di raggiungere nel modo più efficace il pubblico più giovane. Un romanzo grafico attraverso il quale riprendere il colloquio, interrotto quel tragico 3 settembre 1982, tra il Generale dalla Chiesa e le giovani generazioni.

Tra le prime scuole “visitate” in provincia di Treviso l’Istituto magistrale “Angela Veronese” e gli Istituti d’istruzione secondaria “Einaudi – Scarpa” e “Domenico Sartor” di Montebelluna, ai cui dirigenti scolastici il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Luogotenente Alessandro Cabras, ha consegnato una copia del romanzo, rinnovando così, simbolicamente, l’evidente legame esistente tra la Benemerita e i presidi scolastici del territorio.