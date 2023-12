Un libro fotografico da collezione celebra le bellezze di Treviso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Grand Tour è un raffinato gioiello editoriale in grande formato con un testo bilingue in italiano e inglese che racconta le meraviglie di una città unica nel suo genere, amata da poeti e artisti che ne hanno cantato la bellezza e decorato finemente ogni angolo. Il primo capitolo spalanca le porte delle più importanti chiese del centro storico, seguendo le orme di Tomaso da Modena, che a metà del XIV secolo affrescò in diversi templi cittadini: da San Nicolò con l’annesso convento, dove per la prima volta nella storia dell’arte dipinse un personaggio con gli occhiali, a San Francesco, dal complesso delle chiese di Santa Lucia e San Vito a Madonna Granda. Non manca un’approfondita descrizione del Duomo, dove spicca l’Annunciazione di Tiziano il cui recente restauro ha rivelato data di esecuzione (1520) e firma dell’artista. Il secondo capitolo passa in rassegna i principali palazzi storici e le più rilevanti architetture civili antiche, cominciando dal cuore pulsante della città: piazza dei Signori, dove si affacciano il Palazzo pretorio, il palazzo della Prefettura con la Torre civica e il Palazzo dei Trecento. Si scoprono poi le altre torri medievali rimaste nel tessuto urbano, per raggiungere poi il palazzo del Monte di Pietà e la Loggia dei cavalieri, terminando con alcuni capolavori dell’edilizia privata medievale come Ca’ dei Ricchi, Ca’ dei Carraresi e Ca’ da Noal. Il capitolo successivo celebra il monumento più imponente e rappresentativo della città: la cinta murata cinquecentesca voluta dalla Serenissima, che ancora oggi racchiude il centro storico di Treviso. Se ne raccontano la storia e le caratteristiche, esaltando la bellezza architettonica delle sue porte e l’ingegnoso sistema idraulico ideato da fra Giocondo da Verona. Il quarto capitolo è una festa del colore tutta da ammirare: ad emergere sono le facciate affrescate di una straordinaria urbs picta che si offre agli occhi come una pinacoteca a cielo aperto. Grandi palazzi e umili abitazioni sono qui accomunati da una cultura cromatica sorprendente, che trasforma gli edifici in tele dipinte dai più abili frescanti del Medioevo e del Rinascimento. È poi la volta di un elemento che caratterizza fortemente il nucleo circondato dalle mura: l’acqua. Treviso, nota anche come “piccola Venezia”, è una splendida città d’acque che regala scorci da cartolina ad ogni angolo. Fra canali, antichi mulini, ponti, riviere e l’alzaia del Sile, Treviso meraviglia per questo suo volto seducente di città d’acque. Il capitolo successivo è un focus sulle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che il 7 luglio 2019, a Baku (Azerbaigian), sono state dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. L’itinerario si snoda tra spettacolari e impervi paesaggi vitati alla scoperta dei borghi e delle città d’arte incluse in un territorio unico, nel quale natura e prodigi dell’uomo convivono in un magico e stupefacente equilibrio. Lo sguardo si allarga quindi a tutta la provincia, per far conoscere i piccoli e grandi tesori custoditi in città come Oderzo, Portobuffolè, Asolo, Castelfranco e Possagno, tra ville palladiane, fortificazioni secolari, memorie della Grande guerra e bellezze naturalistiche. Come di consueto, il Grand Tour si conclude con una golosa incursione nella cucina tipica, celebrando il ricco paniere dei prodotti tipici e delle eccellenze a marchio dop e igp, le ricette della tradizione e la grande enologia, che ha nel Conegliano Valdobbiaddene Prosecco Superiore docg la sua punta di diamante.