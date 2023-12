Avviata l'iniziativa "Il libro sospeso 2024" per le persone detenute a Santa Bona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Anche quest’anno, e non in un'obbligata consuetudine o dovere, Cittadinanzattiva Treviso ha deciso di rinnovare l’iniziativa “Il libro sospeso 2024” per i carcerati della struttura di Santa Bona. Come nelle due precedenti edizioni, nella Quaresima 2022 e 2023, l’iniziativa è organizzata insieme alla Libreria Paoline, in raccordo e collaborazione con la Direzione e il Cappellano della Casa Circondariale di Treviso. I periodi dedicati per il dono del “libro sospeso” saranno l'Avvento 2023 e la Quaresima 2024. “Abbiamo colto l'occasione che quest’anno, in un diffuso ed importante passaparola di marketing, si invita a "regalare un libro a Natale", - spiegano i volontari di Cittadinanzattiva Treviso - momento che cogliamo anche noi per abbinare il "dono-libro per i detenuti”, mettendo insieme il periodo dell'Avvento e quello Quaresimale, che era di norma nostra tradizione”. L'Avvento e la Quaresima. Entrambi i periodi, hanno insito nel loro messaggio liturgico parecchi valori sociali che si identificano anche con l’impegno associativo di Cittadinanzattiva, che si definisce come “un'organizzazione che promuove l'attivismo dei cittadini per la tutela dei loro diritti e il sostegno alle persone in condizione di debolezza e fragilità”. Partendo dalla mission associativa, con il “libro sospeso 2024” si vorrebbe far risaltare il valore delle persone fragili. Ossia tutte quelle persone (e sono tante...) incapaci, spesso non per causa loro, di occuparsi di sè stesse. Tra queste, sicuramente, ci sono anche le persone detenute e le loro famiglie. Scrive Cosima Buccoliero, direttrice di carceri, nel suo libro “Senza sbarre. Storia di un carcere aperto”, che il carcere “è soprattutto la privazione totale della libertà personale, anche delle azioni più naturali e innocue”. Per ogni cosa che si deve fare, infatti, bisogna chiedere il permesso a qualcuno, e aspettare la decisione. Delle persone fragili, si parlerà negli incontri che solitamente si organizzano, per la presentazione di libri. Alla Libreria Paoline di Treviso in piazza Duomo alla presentazione del “Libro sospeso 2024” c’erano, fra gli altri, il sindaco di Treviso Mario Conte, la presidente e fondatrice di ADVAR onlus Anna Mancini che da anni si occupa di servizio di assistenza a domicilio o in hospice per malati oncologici, Francesco Rocco presidente di Cittadinanzattiva Treviso e de "La rete di Malachia", Isabella Pagliuca educatrice della Casa circondariale di Treviso insieme a don Pietro Zardo cappellano della medesima struttura, Maurizio Sforzi direttore del Distretto sanitario di Treviso dell’Ulss2 Marca Trevigiana e Massimo Fornaini. “Abbiamo parlato delle persone fragili in genere e delle potenzialità che un libro, attraverso le parole scritte, può racchiudere, per far riflettere e aiutare a trovare un senso alle cose. Altro aspetto importante è il "dono-libro con dedica personalizzata": il regalo di un cittadino, anonimo, ad un carcerato che non conosce, al quale lascia un messaggio, due persone della comunità che si incontrano, il valore della solidarietà che diventa vicinanza e speranza”.