Spazio all’originalità, a Treviso l'edizione 2021 di “Lingualooonga”

C'è stato chi passando dal ponte Dante vi ha riconosciuto la forma di un bruco, chi attraversando i Giardini Sant'Andrea ha respirato una boccata di serenità e chi non ha resistito alla tentazione di una sosta alla Vecia Hostaria dai Naneti. In una parola, #eruciforme, #idilliaco, #godurioso: sono alcuni degli aggettivi partoriti dalla fantasia dei protagonisti della seconda edizione del gioco social itinerante dedicato alla lingua italiana "Lingualooonga". La competizione si è svolta ieri pomeriggio a Treviso e ha visto concorrenti di ogni età sfidarsi a suon di hashtag con aggettivi originali e ricercati, scelti per descrivere foto postate in Instagram, scattate durante le tre ore di gara ad alcuni dei luoghi tra i più caratteristici della città.

Ad aggiudicarsi il primo posto della classifica la coppia formata da Desirèe Mazzon e Davide Fabris, rispettivamente 24 e 26 anni, della provincia di Treviso. Un esempio della loro bravura? Per i due ragazzi ieri Piazzetta Aldo Moro era #struggicorifera, un balsamo per l'anima, capace di allontanare dalla memoria pene e dispiaceri. Medaglia d'argento per Maddalena Spigariol, sul terzo gradino del podio è salita invece Stefania Degli Antoni. Ai vincitori vocabolari della lingua italiana targati Zanichelli.

"Lingualooonga" è un evento di promozione turistico-culturale ideato dall'agenzia di comunicazione di Treviso Ideeuropee. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Treviso. Sponsor dell'edizione 2021 dell'iniziativa: CentroMarca Banca e Audi Zentrum Treviso. Media partner: Radio Wow.