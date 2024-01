I vespisti Andrea ed Alberto in viaggio a favore dei Wheelchair Salgators

Andrea Battistel e Alberto Rorato sono due bravi ragazzi ma anche un po’ folli, si tratta però di una follia buona e dai nobili principi, infatti da alcuni anni i due, appassionatissimi di vespe (intese come motociclette), nei primi giorni del mese di febbraio armati solo di una tenda, di qualche ricambio e del necessario per sopravvivere intraprendono un viaggio da brividi, viste le temperature del periodo, ma a fini esclusivamente solidali. Negli anni passati in sella le loro vespe si sono recati a consegnare dei contributi raccolti fra i loro sostenitori alle associazioni “Casa di Peter Pan” a Roma, al “Centro 21” di Riccione, al “Agape” di San Giovanni Rotondo e “La partita da vincere” di San Vito al Tagliamento.

Quest’anno la meta prescelta è Elefantentreffen in Germania dove si svolge un motoraduno invernale e l’obiettivo era di aiutare l’Organizzazione di Volontariato Il Melograno la quale però ha deciso di rinunciarvi, anzi, unire le forze per poter assieme donare una carrozzina sportiva ai “Wheelchair Salgators” una squadra di basket in carrozzina che partecipa a un regolare campionato ma che attraverso la Polisportiva Salgareda della quale fa parte si occupa anche di promuovere lo sport come mezzo di divertimento ed inclusione sociale nei confronti delle persone con disabilità.

«Il freddo non ci spaventa, anzi ci motiva ancor di più - dichiarano i due intrepidi viaggiatori che documenteranno il loro viaggio sui social, sapendo di poter contare sul tifo da casa da parte di numerosi sostenitori primi fra tutti i ragazzi dei Wheelchair Salgators e i volontari del Melograno.