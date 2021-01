Miss mamma italiana, protagonista anche una trevigiana

Al Palazzo del Turismo di Gatteo Mare - Riviera Romagnola, organizzata dalla Te.Ma Spettacoli (con tutte le dovute misure di sicurezza), nei giorni scorsi, si è svolta la presentazione ufficiale del Calendario 2021 di “Miss Mamma Italiana”. Il Concorso “Miss Mamma Italiana”, ideato da Paolo Teti e giunto quest’anno alla sua 28° edizione, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme ed è riservato a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni, quello di quest’anno è il 18° calendario (il primo fu realizzato nel 2003).

Protagoniste degli scatti del Calendario 2021 di “Miss Mamma Italiana” (che ci accompagnerà fino a gennaio 2022), sono le vincitrici della Finale Nazionale anno 2020 del Concorso che si è tenuta la scorsa estate a Gatteo Mare - Riviera Romagnola, capitanate dalla splendida 39enne calabrese Anastasia Sole “Miss Mamma Italiana 2020”. Ma andiamo a conoscere, mese per mese, le protagoniste del Calendario 2021 di “Miss Mamma Italiana”:

GENNAIO: TINA INCARNATO, 45 anni, libera professionista, di Napoli, mamma di Giuseppe e Viviana, di 19 e 10 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana SPRINT 2020”.

FEBBRAIO: GIULIA FAGGIN, 32 anni, grafica pubblicitaria, di Albignasego (Padova), mamma di Aurora di 8 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana SOLARE 2020”.

MARZO: VALERIA MARCHIONNA, 42 anni, store manager, di Campobasso, mamma di Rebecca e Ludovica, di 8 e 3 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana DAMIGELLA D’ONORE 2020”.

APRILE: KATIA GIORNELLI, 34 anni, infermiera, di Lurago d’Erba (Como), mamma di Riccardo, Carlotta ed Arianna, di 9, 6 e 4 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana IN GAMBE 2020”.

MAGGIO: FLORA STILE, 42 anni, casalinga, di Montecorvino Pugliano (Salerno), mamma di Flavio, Gaia, Adriano e Lara, di 15, 11, 6 e 4 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana FASHION 2020”.

GIUGNO: ANASTASIA SOLE, 39 anni, insegnante, di Mesoraca (Crotone), sposata da 14 anni con Rocco e mamma di Anthony, Ariel ed Alisya, di 13, 10 e 9 anni. È la vincitrice assoluta del concorso “Miss Mamma Italiana 2020”. Sua anche la splendida immagine usata in copertina.

LUGLIO: VALENTINA BUONO, 34 anni, dipendente bancaria, di Viserba (Rimini), mamma di Gabriel di 5 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana RADIOSA 2020”.

AGOSTO: ELEN ZAMMARCHI, 36 anni, fotografa, di Ravenna, mamma di Eduardo, Brenno e Silvana, di 10, 8 e 4 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana ELEGANZA 2020”.

SETTEMBRE: NADIA QUARTA, 33 anni, casalinga, di Monteroni (Lecce), mamma di Lorenzo, Gabriele e Kevin, di 10, 9 e 3 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana DOLCEZZA 2020”.

OTTOBRE: BARBARA SANTORELLI, 37 anni, bancaria, di Forlì, mamma di Viola e Gaia, di 10 e 7 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana SORRISO 2020”.

NOVEMBRE: VALERIA SIMONETTI, 36 anni, strumentista in sala operatoria, di Alessandria, mamma di Andrea ed Alessio, di 8 e 5 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GLAMOUR 2020”.

DICEMBRE: CHIARA CRIVELLARI, 43 anni, pescatrice, di Pila (Rovigo), mamma di Stefano di 10 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana FASCINO 2020”.

La pagina di GENNAIO 2022 ha come protagonista una Mamma vincitrice di una fascia “speciale”, “Miss Mamma Italiana SPONSOR TOP 2020” CHIARA MEDEA, 43 anni, export area manager, di Treviso, mamma di Lorenzo e Davide, di 11 ed 8 anni .

Le foto utili alla realizzazione del calendario, sono di Gloria Teti. Il look delle mamme è stato curato da professionisti che da anni lavorano nel mondo dello spettacolo, sotto la supervisione di Roberto Foschi, il consulente di immagine di “Miss Mamma Italiana”, nello specifico, le acconciature delle mamme protagoniste del calendario, sono state realizzate da Maurizio Vitali, Gianroberto Violini, Valerio Collini, Giampaolo Dissegna, Rosanna Maroni, Claretta Aloisi, Jonathan Prati, Petko Seferovic, Elia Pellecchia, Monica Coveri, Marieta Bequiri; mentre il make up è stato realizzato da Claudio Graziani, Maria Rosa Cimmino, Raffaella Tabanelli ed il suo staff, Mariagrazia Debenedetto, Zouhair Fnighri. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, associazione onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.