“In 1500 con gli Zoccoli al Cielo!”: a Treviso torna la Moohrun

Dopo due anni di interruzione a causa delle restrizioni da Covid-19, torna il prossimo 3 luglio a Treviso la Moohrun, la corsa-camminata ludico-motoria organizzata da La Butto in Vacca, A.s.d. senza scopo di lucro. La Moohrun e? una manifestazione da sempre molto apprezzata per la splendida atmosfera di festa, sport e amicizia che è capace di creare prima, durante e dopo la gara, aperta a famiglie, bambini, runner, camminatori, turisti e gruppi (ed è previsto un premio speciale per il gruppo più numeroso). Moohrun6 è un’in evento patrocinato dal Comune di Treviso e fa parte del calendario ufficiale “Treviso Città Europea dello Sport 2022”.

La manifestazione partira? alle 09:45 dal Bastione San Marco, sopra le Mura cittadine, in Viale d’Alviano. A meno di due settimane dallo start, si contano già 1500 iscrizioni, ma sarà possibile registrarsi direttamente sul posto anche alla partenza: i pettorali disponibili sono 2300. Ogni partecipante riceverà la Mooh t-shirt, una maglietta esclusiva a maniche corte firmata Brooks Run Happy, in materiale tecnico, di colore blu e giallo con disegnato al centro il logo de La Butto in Vacca, trattenuto in un palloncino. Quest’anno la grafica è ispirata al tema dell’aria, terzo dei quattro elementi in ordine di edizione, dopo acqua e fuoco. Come ogni anno, la Moohrun sarà un evento a scopo benefico: parte del ricavato sarà devoluto alle Onlus: PER MIO FIGLIO - DYNAMO CAMP - UN CUORE PER TUTTI - UNA MANO PER UN SORRISO FOR CHILDREN. Si conferma l’efficacia del binomio sport-beneficenza, capace di attirare partecipanti e curiosi anche da fuori provincia, e dunque di generare una ricaduta economica sul territorio.

I PERCORSI

Due i percorsi tra cui scegliere, entrambi interamente all’interno delle Mura cittadine di Treviso: uno da 5 km, l’altro da 9 km, studiati insieme all’amministrazione comunale e alle autorità locali, con lo scopo di mantenere aperte le arterie principali e creare il minore disagio ai cittadini residenti. I due percorsi saranno scanditi da 4 pacer musicali che detteranno il tempo a ritmo di quattro diverse playlist, ognuna di diverso stile e genere, ciascuno munito di uno speciale zainetto con cassa musicale. Presenti anche i pacer di “Libere di correre” capitanati da Francesca Migliaccio, che seguiranno il tempo di 5’-5’30-6’ al Km.

IL MOOHIVILLAGE

La grande novità di questa sesta edizione è rappresentata dal MoohVillage: una tre giorni di intrattenimento, iniziative e musica, che sarà parte integrante della manifestazione. Una novità che gli organizzatori e gli sponsor vogliono offrire non solo ai partecipanti della corsa ma anche ai turisti e a tutti i cittadini di Treviso: al MoohVillage, infatti, non saranno presenti solamente punti informazione e servizi dedicati alla corsa, ma anche gli stand delle Onlus, dove gli associati racconteranno concretamente i progetti cui saranno destinate le donazioni, e gli stand di altre manifestazioni organizzate dai gruppi sportivi del territorio: R4C - La mezza di Treviso – Percorrere il Sile - Corritreviso e, dalla provincia di Padova, i ragazzi del MIVAO. «In periodi così difficili vedere una tale coesione, partecipazione, sostegno reciproco è un messaggio straordinariamente positivo», assicurano gli organizzatori.

Il MoohVillage sarà allestito al Bastione San Marco sulle Mura di Treviso, in viale d’Alviano, nei giorni 1-2-3 luglio, e sarà possibile anche grazie al sostegno di aziende importanti come FINECOBank, Pittarello, Veneta Cucine, Crai Supermercati, Automarca Silea, Un sesto Acca Sport e Brooks. Il programma di intrattenimento sarà fitto di appuntamenti: ogni giorno iniziative e sorprese dei gruppi sportivi e delle associazioni, il 1 luglio dj set di Roger Ramone, il 2 luglio alle 18:00 concerto live dei FOG DOG, il 3 luglio nuovamente dj Roger Ramone ad accogliere in musica gli arrivi di tutti i partecipanti. «Quindi il 1-2-3 Luglio non ci sono scuse, non potete mancare: “TUTTI SULLE MURA, CON GLI ZOCCOLI AL CIELO!».