Rinviata la finale pubblica del concorso di musica funebre

A causa del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e alla luce delle ultime disposizioni governative per il contenimento del contagio da Covid-19, la finale pubblica di DUE SOTTO #ivantrevisin, in programma per il prossimo 31 ottobre, è rinviata a data da destinarsi.

Una decisione tanto sofferta, quanto obbligata, quella dell’operatore funebre trevigiano Ivan Trevisin e dei vertici dell’associazione Musincantus, organizzatori della II edizione del Concorso Internazionale di Musica Funebre Laica e Religiosa che avrebbe dovuto concludersi all’Auditorium del Museo Santa Caterina di Treviso, con protagonisti i candidati finalisti e il vincitore del 2019, Carlo Colombo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Resta in programma, invece, il doppio evento collaterale “Ars Longa Vita Brevis”, contest ed esposizione di bare d’artista ospitati nello spazio temporaneo di Via Santa Caterina 35, da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre. La mostra, aperta con ingresso contingentato e nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, vedrà esposte 9 opere in gara per il premio della giuria critica del contest e la fantasy coffin dell’artista trevigiano Manuel “Jako” Giacometti.