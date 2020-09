«Attenzione, cura, umanità ed altruismo»: una lettera per ringraziare medici e Ulss 2

Gent.mo Direttore Generale, dott. Francesco Benazzi,

mio marito è mancato alcuni giorni fa dopo una lunga malattia, che lo ha dilaniato nel corpo e nell’animo. Premetto che non Le scrivo per informarLa del mio lutto e neppure per chiedere di rendere pubblico un malfunzionamento della Sanità, bensì per congratularmi con Lei e con i Suoi collaboratori.

Mio marito è stato ricoverato varie volte al Ca’ Foncello; una volta venuto a casa, è stato seguito e curato sempre dal personale ospedaliero. Venivano a visitarlo e medicarlo sempre con tanta attenzione, cura, umanità ed altruismo. Dagli occhi e dalle parole dei Suoi collaboratori traspariva sempre un vero dolore nel cuore.

Ora io ringrazio Lei per la ottima gestione e ringrazio tutti per il servizio, fornito a mio marito, e per la loro grande partecipazione al nostro dolore. La ringrazio se vorrà leggere questa lettera, e La esorto ad invitare tutti i Suoi collaboratori ad essere sempre umani nella gestione dei malati ed al tempo stesso ad essere vicini a loro ed alle loro famiglie, in quanto la situazione del malato è estremamente triste.

La saluto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anna Maria Mucci in Della Monica