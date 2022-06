Nasce Treviso Ostiglia Fest: tre giorni di musica, arte, sapori ed esperienze

Si chiama "Treviso Ostiglia Fest" ed è il primo grande evento diffuso sul territorio della suggestiva ciclovia che unisce tra loro le province di Treviso, Padova e Vicenza.

Da venerdì 24 a domenica 26 giugno, tre giorni di appuntamenti aperti a tutti, 70 km da percorrere tra cibo, musica, arte, spettacoli, pedalate, passeggiate e attività di animazione per grandi e piccini. Un calendario di appuntamenti da vivere in sella, pedalando tra un concerto e una degustazione, o camminando, ma anche usando i mezzi pubblici o raggiungendo in auto uno dei numerosi snodi della Treviso Ostiglia. Le più importanti e dinamiche realtà della zona parteciperanno con le loro iniziative per dare vita a un ricco programma di attività e appuntamenti lungo la più lunga ciclabile ferroviaria italiana, che collega città e paesi lungo un vero e proprio bosco lineare. Situata nel cuore del Veneto, la Treviso Ostiglia è un crocevia di ciclabili e strade secondarie che permette di collegare idealmente tutti i luoghi più importanti della regione, creando un legame tra le città d’arte, il mare e le montagne. Boschi ombreggiati, corsi d’acqua, aree naturalistiche, campagne coltivate, aree gioco, spazi di ritrovo, importanti ville venete: tutto unito dalla linea dolce della pista ciclabile, che sempre più deve diventare anche una destinazione turistica.

"Treviso Ostiglia Fest" nasce per iniziativa del gestore della pista ciclabile proprio per promuovere le peculiarità e le potenzialità del territorio, favorendo lo sviluppo di una rete che metta assieme istituzioni, associazioni, imprese e appassionati. Le iniziative legate alla costruzione dell’immagine coordinata della pista ciclabile sono finanziate dalla Regione Veneto nell’ambito della promozione e valorizzazione del Venice Bike System. Sicura e ben segnalata, la Treviso Ostiglia è una meta adatta a tutti: dalle famiglie ai ciclisti, da chi ama passeggiare o andare in kayak fino agli appassionati di arte e di natura: ogni tipo di turista, dal più leisure al più sportivo, può trovare spazio. Il dettaglio degli eventi in programma, alcuni con prenotazione obbligatoria, è disponibile sul sito ufficiale dell'iniziativa.