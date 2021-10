Domenica 3 ottobre un percorso-evento dedicato a Zanzotto

L’appuntamento per gli amanti di Zanzotto e del paesaggio è in programma domenica 3 ottobre alle ore 10 all’azienda agricola Paia de Pasqua di Strada Comunale san Vitale (quartiere Canizzano), del noto imprenditore trevigiano di Piola Dante Carniato. L’incontro “Omaggio a Zanzotto” accompagnerà i visitatori lungo un percorso a tappe con reading e momenti musicali che si snoda attraverso le coltivazioni e il paesaggio agreste dell’azienda. Contestualmente verrà presentata e inaugurata la mostra-installazione visitabile per tutto il periodo autunnale negli orari di apertura del punto vendita. L’evento è organizzato in collaborazione con il festival letterario CartaCarbone, quest’anno in scena dal 14 al 17 ottobre e dedicato proprio al tema del paesaggio in occasione dei 100 anni dalla nascita di Andrea Zanzotto.

L’attenzione e la cura per il paesaggio verranno declinati nel corso dell’incontro attraverso lo sguardo di diversi ambiti culturali e sociali. La lettura di brani da Zanzotto, Comisso, Clément e Giono è affidata al lettore Livio Vianello e commentata dall’eco-nomista Dario Brollo. Le parole dei grandi autori saranno inoltre accompagnate da una performance itinerante della flautista Federica Lotti. Durante il percorso il pubblico potrà apprezzare anche gli interventi del cantante lirico Askar Lashkin, dell’architetto Nicola Salviato del Gruppo FON, che ha sostenuto il progetto paesaggistico dell’azienda, e di Matthias Zanellato, curatore degli orti ed esponente di Slow Food Treviso. La passeggiata consentirà anche di ammirare la mostra-installazione costituita da 18 porte, tutte recupero degli anni Cinquanta-Sessanta, che accompagnano il percorso di visita e si aprono sul paesaggio. Ciascuna di esse riporta alcuni brani narrativi o poesie e rievoca la metafora zanzottiana della porta. A concludere la mattinata verrà offerto un brindisi a tutti i presenti, per dare la possibilità di assaporare prodotti provenienti da una filiera cortissima e nati da un’agricoltura che è anche cura del paesaggio.

L’azienda biologica Paia de Pasqua si trova a Canizzano, alle porte di Treviso, ed è ben consapevole delle sfide del presente. Dante Carniato, per tutti “Dante della Piola”, ha ricostruito in questi 6 ettari di estensione un paesaggio trevigiano di una volta, andando in controtendenza rispetto alle monoculture e coltivazioni intensive di oggi, e che fa, infatti, della varietà di piantumazioni il suo punto di forza. L’azienda biologica coltiva prevalentemente ortaggi ma anche grani antichi, oltre a dedicarsi all’apicoltura e alla bachicoltura, consapevole che il sapore e la qualità dei prodotti si sviluppa in un ecosistema ricco e in equilibrio.

Il paesaggio e la tutela dell’ambiente sono dunque centrali al progetto che Dante ha voluto creare con Paia de Pasqua. Rinnovando il sodalizio con CartaCarbone, con cui si sono organizzati molti momenti letterari alla Piola, l’incontro-evento del 3 ottobre vuole essere un pretesto per alimentare la sensibilità e il dibattito pubblico su questi temi, anche attraverso la forma artistica. La poesia di Andrea Zanzotto si presta come naturale trait d’union: «Ho conosciuto Zanzotto da giovanissimo, negli anni Settanta, attraverso degli amici - spiega Dante Carniato - Poterlo conoscere per me è stato un privilegio e non ha fatto altro che nutrire la mia passione per la poesia e la letteratura. Ho voluto fortemente questo momento d’incontro per un legame affettivo che sento con le sue poesie e la sua sensibilità. Sarà un onore offrire un contesto, e un paesaggio, dove ascoltare i versi di Zanzotto e rendere omaggio alla sua poesia».

Programma:

ore 10 Saluti degli organizzatori

ore 10.15 Inizio del percorso

ore 12.30 Momento conviviale conclusivo

Interventi:

Livio Vianello, lettore e operatore culturale

Federica Lotti, musicista, al flauto

Askar Lashkin, cantante lirico, baritono

Nicola Salviato, Gruppo FON architetti

Dario Brollo, eco-nomista, amante dei prati e degli alberi

Matthias Zanellato, agricoltore ed esponente di Slow Food Treviso

Prenotazione obbligatoria a info@paiadepasqua.com o via WhatsApp al 347 4468581

Per partecipare è necessario esibire il Green Pass

La mostra-installazione sarà visitabile per tutto l’autunno negli orari di apertura del punto vendita:

mercoledì e venerdì 9.30-13.00 e 14.30-18.00

sabato 9.30-13.30