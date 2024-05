Delegazione di Veneto Formazione Canossiana all'udienza di Papa Francesco

Venerdì 3 maggio una delegazione di studenti, insegnanti, personale e dirigenti di ENAC Veneto Formazione Canossiana ha partecipato all’udienza di Papa Francesco, che ha incontrato gli enti di formazione professionale di ispirazione cattolica aderenti alla Confederazione Nazionale Formazione Aggiornamento Professionale (Confap). L’incontro si è svolto in Vaticano, nell’ampio auditorium Paolo VI, nota anche come Aula delle udienze Pontificie o Aula Nervi. All’incontro è stato presente anche il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Papa Francesco ha portato una relazione con riflessioni e osservazioni profonde, in cui ha affermato come la formazione professionale costituisca una importante risposta alla domanda di lavoro in diversi settori dell’economia. Il Santo Padre ha ringraziato il mondo della formazione professionale cattolica per il servizio, ispirato alla dottrina sociale della Chiesa: “Si tratta di percorsi formativi all’avanguardia, che vantano un’alta qualità di metodologie, esperienze di laboratorio e possibilità didattiche, tanto da costituire un fiore all’occhiello nel panorama della formazione al lavoro”.

L’allieva della Scuola di Formazione dell’Istituto Canossiano di Treviso Anna Premier ha salutato e consegnato al Santo Padre una lettera condivisa dalla delegazione. Il direttore della Scuola di Formazione Andrea Michielan: «Per la delegazione delle Scuole e dei Servizi al Lavoro di ENAC Veneto l’incontro con Papa Francesco è stata intenso e arricchente e costituirà un ricordo che porteranno sempre nel cuore».