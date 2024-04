Pinalli, parte da Treviso il restyling della rete di punto vendita

Parte da Treviso il restyling dell’intera rete nazionale di punti vendita di Pinalli, la principale piattaforma italiana di distribuzione di prodotti per la bellezza e la cura del corpo. Dopo una chiusura durata alcune settimane, ha infatti riaperto quest’oggi il negozio di Via XX Settembre, nel cuore del centro storico cittadino, in una veste completamente rinnovata.

Lo spazio si presenta con un layout innovativo – che ricalca quello del negozio di Corso Buenos Aires a Milano - e un concept in linea con i codici visivi della corporate identity di Pinalli, recentemente rielaborata per veicolare un’immagine distintiva e riconoscibile del brand fondata sui valori di spontaneità, italianità e competenza. Una particolare attenzione è stata rivolta alla navigabilità dello store e al merchandising, legato soprattutto ai marchi esclusivi, con aree esperienziali per un totale coinvolgimento della clientela. Dal punto di vista dell’assortimento, sono stati aggiunti nuovi brand haircare e l’azienda presenta un’offerta rinnovata che va a soddisfare le esigenze di una clientela ampia per fasce d’età.

«Dopo l’apertura dello store di Miano, che ha sancito il nuovo corso della nostra azienda, proprio a Treviso inauguriamo un piano di restyling di tutta la catena, che si svilupperà progressivamente nei prossimi anni» ha sottolineato Andrea Pezzoni, Responsabile Area Commerciale di Pinalli «Non si tratta di una scelta causale, poichè il Nord-est riveste un ruolo chiave nei nostri piani di sviluppo. Nel Triveneto siamo infatti presenti con 11 punti vendita, dei quali 4 solo nel trevigiano: due a Treviso, uno a Conegliano e un altro a Vittorio Veneto. La scelta di sviluppare la presenza qui nasce dalla comunanza di valori con questo territorio: operosità, concretezza, crescita, innovazione, imprenditorialità, sono gli stessi fondamenti che fanno parte del dna di Pinalli». Al taglio del nastro era presente anche il Sindaco di Treviso Mario Conte.