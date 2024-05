"Il racconto delle lapidi": la premiazione del concorso letterario di Santa Bona

Tra gli studenti della scuola secondaria di secondo grado si sono distinte Sara Moro, vincitrice della categoria, e Alba Scandiuzzi, al secondo posto, con una segnalazione per il lavoro di Chiara Gasparetto. Tra i ragazzi della scuola di primo grado premiata Lisa Fagotto, sua la migliore opera, e Cecilia Boscolo Pantalin, con nota di merito per Emanuele Buosi. Infine, tra gli adulti, ha brillato Luciano Granziero. Questi i nomi dei premiati del concorso letterario "Il racconto delle lapidi" che domenica scorsa, presso la sala cinema di Santa Bona, hanno ricevuto il giusto riconoscimento per le loro opere che avevano come spunto le 120 lapidi presenti sulle mura che delimitano il sagrato e le pareti esterne della chiesa parrocchiale di Santa Bona, ciò che resta del cimitero che dal 1722 al 1922 attorniava l'edificio sacro, prima che fosse creato l'attuale camposanto. A consegnare i premi il parroco, don Federico Testa, e la presidente della giuria, Marta De Marchi. Presente in sala anche la madre superiora dell'istituto Madonna del Grappa, Madre Antonia Mastropasqua, oltre ad alcuni tra gli insegnanti che hanno proposto agli studenti la partecipazione ad un concorso che ha visto consegnare in tutto ben 86 testi.