Suoni di Marca, il 6 agosto appuntamento con i "Radiofiera"

Tra gli altri nomi annunciati Fast Animals and Slow Kids (31 luglio), Lo Stato Sociale (4 agosto), Fulminacci (5 agosto), The Bastard Sons of Dioniso e I Ministri (7 agosto)

Venerdì 6 agosto tornerà ad esibirsi sul palco di Suoni di Marca una delle band trevigiane più amate nonché uno dei gruppi storici della musica rock dialettale: i Radiofiera. Un appuntamento imperdibile per i fan del rock Made in Marca. La band presenterà sul Palco San Marco il nuovo album di inediti “DE CHI SITU TI?” in uscita il 1 giugno per l’etichetta indipendente Psicolabel, a dieci anni di distanza dall’ultimo lavoro discografico. L'album, prodotto dal frontman Ricky Bizzarro in collaborazione con Giorgio Canali, racconta questi anni di cambiamento attraverso la fusione di un linguaggio rock e dialettale, ormai vera e propria cifra stilistica della band trevigiana. Biglietti a 5€ più diritti di prevendita già disponibili su Ticketone.



Altri nomi di prestigio si aggiungono, quindi, a quelli già annunciati a Suoni di Marca:. Oltre alla musica, dal 29 luglio al 7 agosto Suoni di Marca proporrà sulle Mura di Treviso – come da tradizione – il Percorso del Gusto e la Mostra Mercato, mantenendo salda la sua filosofia di festival musicale ecosostenibile che, grazie al coinvolgimento di oltre cento volontari, per lo più studenti, permette ogni anno di sensibilizzare i giovani su temi importanti quali la cooperazione e l’ecologia.