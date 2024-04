Il 33° Reggimento corre la quarta edizione della Run4Hope a supporto di Ail

La staffetta solidale è arrivata anche a Treviso e a ricevere il testimone dall’ ”Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Ponzano” sono stati i militari del 33° reggimento EW dell’Esercito Italiano. Un team composto da circa dieci runners, dopo aver percorso il centro cittadino, è arrivato in Piazza dei Signori dove ad accoglierli era presente il Colonnello Pasquale Silvestro, Comandante del 33° reggimento EW.

L’iniziativa, promossa dalla Onlus Run4Hope Italia, ha beneficiato del Patrocinio di numerosi enti, tra cui il CONI, della Fidal, della Fitri, dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Fiamme Oro, Fiamme Azzurre, Fiamme Gialle, del CSI, FIASP, AICS, AIC e tanti altri.

I partecipanti non hanno avuto confronti cronometrici o agonistici quanto piuttosto l’obiettivo di promuovere e sostenere la ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi promossa da AIL. Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, in quanto articolata su venti staffette regionali che si sono svolte in contemporanea in tutta Italia con l'obiettivo di mettere in movimento migliaia di persone, per sostenere i due enti beneficiari, nel nome dello sport e della solidarietà.

Il testimone della Run4Hope Massigen 2024 è passato di mano in mano in tutto il territorio italiano grazie alle oltre 400 associazioni sportive iscritte, ai reparti dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare e a numerosi runners iscritti singolarmente che hanno portato quindi un messaggio di solidarietà e di speranza impegnandosi nelle donazioni a sostegno AIL.