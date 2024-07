Volontariato e natura: al via i campi estivi di “Sconfinamenti”

Un campo itinerante di tre giorni in sella alla bici lungo le vie del Sile e un campo di volontariato per affiancare realtà locali impegnate nell’ambito della solidarietà e dell’inclusione: sono due delle esperienze estive formative dedicate ai ragazzi e alle ragazze dai 13 ai 17 anni, in partenza proprio in questi giorni, proposte da “Sconfinamenti” – progetto di rete che coinvolge 18 partner trevigiani tra enti pubblici e del Terzo Settore sul tema delle povertà educative, di cui è capofila Volontarinsieme OdV – con l’obiettivo di offrire ai giovani occasioni di partecipazione e socializzazione nel contesto extrascolastico. Più di 30 i ragazzi che prenderanno parte alle iniziative di luglio organizzate in collaborazione con l’associazione Mani Tese e con Legambiente Treviso, mentre a febbraio scorso altrettanti alunni e alunne delle scuole medie di Casale sul Sile hanno partecipato a una serie di esperienze di volontariato all’interno di alcune realtà del territorio.

Volontariato e formazione sono le due attività attorno alle quali ruota il campo estivo di volontariato proposto da Mani Tese, in programma dal 3 al 13 luglio presso la parrocchia di San Lazzaro a Treviso, dal titolo “Abitare i confini”. L’esperienza, dedicata alla fascia di età 14-17 anni, alternerà infatti attività formative laboratoriali a pratiche di volontariato in alcune realtà del territorio che si occupano di inclusione sociale e contrasto alle disuguaglianze. “In sella lungo il Sile”, invece, è il campo itinerante in bicicletta organizzato da Legambiente Treviso: tre giorni sulle due ruote, dall’8 al 10 luglio, lungo le vie del Sile, dalle sorgenti del Sile a Quinto di Treviso alla foce di Cavallino Treporti, alla scoperta di ambienti fluviali e lagunari unici. Un’esperienza all’insegna dell’ecologia, tra attività di gruppo, citizen science, giochi e laboratori naturalistici per ragazzi e ragazze tra i 13 e i 16 anni. In partenza a fine estate, dal 30 agosto al primo di settembre, un ulteriore campo, questa volta in collaborazione con Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, che si svolgerà a Rovigo, in un bene confiscato alle mafie.

Ottimo riscontro anche per le esperienze di volontariato organizzate a febbraio da CSV Belluno Treviso per gli alunni della scuola media Gramsci di Casale sul Sile e che hanno visto il coinvolgimento di 36 studenti e studentesse. Dopo un primo momento di formazione iniziale, un gruppo di ragazzi ha trascorso una mattinata assieme all’associazione “Sulle orme di Pegaso” svolgendo attività di cura dell’orto, degli animali e di cucina assieme ad alcune persone con disabilità; un nutrito gruppo ha scelto di condividere giochi ed attività motorie assieme alle persone anziane ospitate a Ca’ dei Fiori; un altro gruppetto ha conosciuto i volontari del gruppo Carità parrocchiale approfondendo il tema delle povertà e il modo in cui questa associazione sostiene alcune famiglie del territorio, con un approccio di cura e attenzione alle singole esigenze. Per finire, alcuni studenti e studentesse appassionati di lettura hanno deciso di affiancare i volontari di Animalibri che svolgono attività in biblioteca a Casale per animare una mattinata di racconti rivolta ai bambini e bambine dai 3 anni in su.

Campi estivi, esperienze di uscite, giornate ecologiche ed eventi sono tutte proposte dell’azione “Esperienze in campo”, uno dei sette ambiti in cui si sviluppa “Sconfinamenti. Uscire dai propri confini per crescere una comunità educante”. Il progetto, avviato a novembre 2022 e della durata triennale, è finalizzato a favorire nei ragazzi il senso di appartenenza alla comunità, la partecipazione, la solidarietà e l’inclusione. Con le “Esperienze in campo”, in particolare, si cerca di offrire ai ragazzi opportunità educative e formative in orario extrascolastico e nei periodi estivi, ad integrazione dei percorsi di apprendimento curriculare, per rafforzare le motivazioni rispetto al proprio percorso scolastico e di vita.

«I campi estivi sono esperienze formative ed educative importantissime per i giovani, che rappresentano occasioni preziose per allargare gli orizzonti quotidiani, per integrare il percorso didattico e spesso sono un primo passo per affacciarsi al mondo del volontariato. – spiega Anna Corò, presidente di Volontarinsieme OdV, capofila nel progetto ‘Sconfinamenti’ – La risposta più che positiva che abbiamo avuto in termini di partecipazione alle proposte di questa estate 2024 dimostra che c’è voglia e bisogno di coinvolgere i ragazzi in esperienze in cui possano rafforzare le proprie conoscenze e mettere in gioco le proprie capacità. Sostenere il protagonismo giovanile è tassello fondamentale per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica».