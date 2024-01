A Treviso il servizio civile universale con Ceis ed Erga

Due delle quattro anime del Gruppo Ricerka hanno aperto tre posizioni per il Servizio Civile Universale. La proposta di CEIS Treviso s’inserisce nel progetto nazionale della FICT, “CAMBIATI LA VITA”, mentre ERGA partecipa al bando provinciale “DEDICO – azioni di solidarietà per anziani e adulti in fragilità”: entrambi si rivolgono ai giovani della Marca dai 18 ai 28 anni che possono scegliere di prestare servizio in queste strutture per 12 mesi, con una retribuzione mensile di 507,30 euro, per circa 20 ore settimanali di attività. Le candidature per i due posti disponibili in CEIS Treviso e per quello in ERGA devono essere inoltrate online entro le ore 14 del 15 febbraio 2024.

Il CEIS di Treviso torna ad aprire le sue porte ai giovani volenterosi della Marca che si propongono di svolgere un’iniziativa arricchente e formante come quella del Servizio Civile Universale. Le due posizioni aperte rientrano nel progetto “CAMBIATI LA VITA”, mirato al benessere del cittadino e al suo accesso a un valido sistema assistenziale ed educativo. Si tratta di un programma stilato su scala nazionale dalla FICT - Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche e si declina in una molteplicità di azioni di aiuto, contrasto e prevenzione delle dipendenze, declinate nelle tre macroaree “accoglienza”, “cura” e “recupero”. I candidati o le candidate lavoreranno uno al Centro Polifunzionale di via Sant’Artemio a Treviso, l’altro alla Comunità terapeutica a Campocroce di Mogliano, fino a febbraio 2025 per circa 20 ore alla settimana, con una retribuzione prevista di 507,30 euro mensili. I ragazzi selezionati saranno introdotti nella rispettiva struttura e contesto, affiancheranno gli operatori in servizio nella presa in carico degli utenti, provvedendo alla loro accoglienza e accompagnamento in varie attività all'esterno del servizio.

Sarà invece una sfida nuova per ERGA, cooperativa sociale con sede a Dosson di Casier per l’inserimento lavorativo di quanti hanno svolto un percorso riabilitativo al CEIS di Treviso e di altre persone in condizioni di fragilità inviate dai Servizi del territorio. La sua proposta si inserisce all’interno del progetto provinciale “DEDICO – azioni di solidarietà per anziani e adulti in fragilità”, che si ispira ai valori quali solidarietà, cura e rispetto della persona. Nello specifico, il candidato o la candidata che vorrà svolgere il Servizio Civile Universale in ERGA sarà di supporto all'affiancamento dei lavoratori svantaggiati nelle attività lavorative e di inclusione sociale, nonché all'accompagnamento per promuoverne l'attivazione e lo sviluppo di competenze; inoltre potrà affiancare tutor e personale educativo nella definizione e nel monitoraggio dei progetti personalizzati di empowerment. Anche in questo caso il progetto ha una durata di 12 mesi per circa 20 ore la settimana, con una retribuzione prevista di 507,30 euro mensili. Per entrambi i progetti la data ultima entro cui candidarsi è il 15 febbraio 2024 alle ore 14, tramite la piattaforma online domandaonline.serviziocivile.it

«Crediamo molto nel valore del Servizio Civile Universale e infatti nelle strutture CEIS Treviso, negli ultimi anni, abbiamo già accolto giovani sensibili e molto promettenti, che hanno saputo cogliere il valore di questa esperienza a contatto con persone fragili ma capaci di raccontare la voglia di impegno e di riscatto - spiega Luca Sartorato, presidente del Gruppo Ricerka che unisce CEIS Treviso, ERGA, l’associazione CEDIS e Kapogiro -. Siamo sicuri che anche in una realtà dinamica come ERGA i ragazzi sapranno fare un ottimo lavoro e di lasciare un segno nelle persone che incontreranno».