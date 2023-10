Due aziende del trevigiano tra le eccellenze nell'innovazione degli spazi culturali

Cento esperienze: un viaggio tra le tecnologie e innovazioni made in Italy per l’allestimento degli spazi culturali di tutto il mondo. Nel report presentato nei giorni scorsi “100 italian cultural spaces stories. Innovazione, sostenibilità, bellezza” di Fondazione Symbola e Fassa Bortolo, con la partnership di ADI – Associazione per il Disegno Industriale e ADI Design Museum, emerge un’Italia capace di farsi apprezzare a livello internazionale per la sua capacità di allestire spazi culturali con soluzioni volte alla funzionalità e alla bellezza.

Nel rapporto, sono state selezionate due aziende trevigiane tra le eccellenze che, con le loro soluzioni e tecnologie, concorrono a esaltare bellezza, suono e valore di spettacoli, opere d’arte o esperienze immersive digitali. È il caso, nel settore strutture e meccanica, di LITEC (Casale sul Sile), specializzata nella produzione di strutture modulari in alluminio indoor e outdoor nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento. Punto di riferimento anche nel settore della formazione specialistica, quest’azienda propone a completamento dell’offerta anche sistemi di copertura, palchi, tribune, torri e ground support. In quello delle finiture e arredo, reduce del successo all’ultima Milano Games Week, Lino Sonego & C. (Godega di Sant’Urbano) si distingue a livello mondiale per la realizzazione di sedute ergonomiche per cinema e teatri. Apprezzata da UCI Cinemas, Cinestar Blitz, The Space Cinemas, Pathè Gaumont, Cineworld e Vue Cinemas, l’azienda mantiene la filiera produttiva in Italia, esportando circa il 90% dei prodotti.