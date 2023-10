Il cielo sopra Treviso: la nebulosa Leone

Seppure con temperature ancora primaverili, il caldo solleone d'agosto ha abbandonato le nostre latitudini lasciandoci solo....il leone. La nebulosa Leone fa sfoggio di se nella costellazione del Cefeo, leggendario re dell'Etiopia, marito di Cassiopea e padre di Andromeda. Si trova ad una distanza stimata di 10000 - 12000 anni luce dalla terra. La nebulosa viene classificata come Sh2-132 nel catalogo Sharpless ed è una regione ricca di idrogeno alpha (aree rossastre) ed ossigeno3 (zone ciano). La scelta di questi colori è una tecnica fotografica studiata dalla nasa per riprendere gli oggetti del profondo cielo con dei filtri in banda stretta con il telescopio spaziale Hubble. Da qui il nome di Hubble palette.

Di base si tratta di una ricostruzione in falsi colori che mira ad evidenziare le varie strutture nebulari per composizione chimica. Le foto tradizionali sono ottenute dalla combinazione dei i tre colori principali rosso, verde e blu chiamati canali colore che vengono uniti per dare il risultato finale, mentre con la hubble palette i suddetti canali vengono sostituiti con dei filtri che lasciano passare solo la luce emessa da precisi elementi chimici ionizzati: Idrogeno (H alfa), Ossigeno (0lll) e Zolfo (Sll).

Da questa tecnica ne sono derivate altre come la HOO che evidenzia principalmente le zone di idrogeno ed ossigeno. Per la foto qui sopra è stata appunto utilizzata questa tecnica. Come dati tecnici si menzionano le 8 ore totali di esposizione con un telescopio da 80mm di diametro ed una lunghezza focale di 480mm. I dati grezzi sono stati elaborati tramite software Pixinsight per evidenziare i colori. Come sempre, gli scatti sono stati eseguiti dai cieli della prima periferia di Treviso.