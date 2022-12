Guida per un giorno, a Ca' Spineda l'iniziativa “Io Protagonista al museo”

Martedì 20 dicembre le porte di Ca’ Spineda si sono aperte per accogliere due classi della scuola primaria “Marco Polo” di Villorba, protagonisti di una giornata che li ha visti svolgere tutte le mansioni relative alla gestione di uno spazio espositivo. Si tratta degli alunni delle classi 5^ A e 5^ B, accompagnati dalle insegnanti Loredana Gagno, Chiara Cescato, Silvia Da Re, Lucia Cirami, Francesca Massaro, Flavia Zanatta e Christian Fiorino.

Hanno progettato i biglietti e i badge, creato i gruppi di visitatori (oltre un centinaio) selezionati tra parenti e amici, si sono occupati dell’accoglienza, del benvenuto in lingua italiana, araba, rumena, francese, spagnola e inglese, hanno svolto mansioni di sorveglianza, reporter, videomaker, fotografo e naturalmente hanno accompagnato i visitatori nelle sale, intrattenendoli con spiegazioni sulle opere. Un progetto pilota ideato dalla Fondazione Cassamarca, che ha trovato nella scuola primaria di Villorba la piena collaborazione delle insegnanti, che ha permesso, dopo mesi di lavoro, di poter finalmente giungere a conclusione. Tra i visitatori anche ospiti illustri come il Dirigente Scolastico a cui fa capo la scuola di Villorba, il Sindaco di Villorba, l’Assessore all’Istruzione e naturalmente il Presidente della Fondazione Cassamarca Luigi Garofalo, che per primo ha voluto accogliere i bambini e rivolgere loro il benvenuto.