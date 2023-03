Treviso Suona Jazz Festival, svelate le date della nona edizione

Torna anche quest’anno la festa del jazz, e Treviso Suona Jazz Festival, manifestazione promossa da associazione Urbano Contemporaneo, in collaborazione con il Comune di Treviso e Provincia di Treviso, è pronto a tornare in città con un ricco programma, una varietà di stili, proposte, novità.

La nona edizione, dal titolo “Intrecci”, racconta di un festival sempre in movimento, che attraversa la splendida cornice della città di Treviso, grazie a una formula suggestiva che apre alla musica le porte dei luoghi d'arte e, in generale, dei luoghi “altri”, al fine di creare un rapporto esclusivo tra musica, arte e architettura. Sono attesi concerti esclusivi con musicisti di spicco del panorama nazionale e internazionale, ma al tempo stesso il festival diretto da Nicola Bortolanza conserva e rafforza l’attenzione verso le nuove generazioni, il jazz “al femminile” e il mondo della didattica. Non mancheranno mostre ed eventi dedicati al cinema e al fumetto, a conferma della multidisciplinarietà di una manifestazione sempre più includente, in grado di stringere sinergie con Enti e mondo associativo, e che, oltre alle sale da concerto, coinvolge chiese, musei, spazi espositivi, locali e piazze del centro. Viene anche riconfermata la tradizionale collaborazione con il Conservatorio di Musica Steffani di Castelfranco Veneto e l’Associazione Manzato, partner tutto l’anno nei corsi di formazione a cadenza mensile. “La didattica e l’apprendimento sono parte integrante del nostro programma” spiega Bortolanza” e anche quest’anno conferiremo borse di studio a giovani talenti per i seminari estivi di Umbria Jazz”.

Il programma

Si partirà sabato 20 maggio con un'anteprima festival che verrà interamente svelata nelle prossime settimane, e che sarà dedicata a fumetti e guide all’ascolto. Il via ai concerti è invece in programma mercoledì 24 maggio, con un piccolo “All stars ensemble“ che si esibirà nell’auditorium della Fondazione Benetton, e vedrà protagonista la giovane e affermata pianista Francesca Tandoi, al fianco di due rinomati musicisti del nostro Paese come il sassofonista Emanuele Cisi e il contrabbassista Stefano Senni. Un progetto esclusivo targato TSJF, con tre artisti uniti da una profonda conoscenza della tradizione, uno spiccato senso dello swing, e un repertorio dedicato alla cosiddetta "epoca d'oro del jazz".

Giovedì 25 maggio sarà il turno del consueto spettacolo in cui si abbina la musica dal vivo alla proiezione di un capolavoro del cinema muto dei primi del ‘900. L’appuntamento con il film muto è diventato negli anni uno dei tratti distintivi del festival, quest’anno la sonorizzazione sarà dedicata ad un’opera di Alfred Hitchcock, ricca di suspense.

Venerdì 26 maggio uno degli eventi clou si terrà all’auditorium della Provincia di Treviso, ove sbarcherà il nuovo sestetto di GeGè Telesforo, artista poliedrico e vocalist raffinato, polistrumentista, cultore della musica nera.”Big Mama Legacy” è il nuovo progetto che mescola le sonorità del blues a quelle delle formazioni del periodo jazz – groovy fine anni ’50 della Blue Note Records. GeGè, innovatore della tecnica “scat”, capace di tenere testa a mostri sacri del jazz come Dizzy Gillespie, Ben Sidran e Clark Terry, è affiancato da un organico composto da alcuni fra i migliori talenti italiani della nuova generazione. Nel weekend di fine maggio si riconfermano anche le esibizioni all’aperto in Loggia dei Cavalieri, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Steffani di Castelfranco Veneto.

Ma un concerto imperdibile è atteso sabato 27 maggio nella cornice del Teatro Mario Del Monaco, con un emozionante omaggio alla musica di Bill Evans, un vero e proprio richiamo alla memoria e allo stile di questo grande Artista. Sul palco del più importante Teatro cittadino sono attesi il pianista Dado Moroni, un musicista dalla magistrale maturità pianistica, oltre che uno dei più apprezzati pianisti Italiani al di là dell’Atlantico, insieme al contrabbassista portoricano Eddie Gomez e al batterista statunitense Joe La Barbera. Gomez, dotato di tecnica virtuosa e brillante, ha suonato per ben undici anni con Evans, mentre La Barbera, musicista che affascina ancora oggi per efficacia e precisione, ha fatto parte dell’ultimo trio di Evans. Entrambi registrarono con il pianista e compositore statunitense dischi che sono tutt’ora considerati perle preziose della discografia jazz

Biglietti

Il programma completo e le sedi degli eventi saranno resi noti nelle prossime settimane. I Biglietti dei concerti sono acquistabili da lunedì 20 marzo nel circuito Vivaticket, e a Treviso in biglietteria del Teatro Mario Del Monaco e Mezzoforte cd. Per tutte le info: www.trevisosuonajazz.it.